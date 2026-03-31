Sudáfrica vs Panamá | Previa, alineaciones probables y dónde ver el partido

Todo listo para el segundo partido amistoso de la selección de Panamá ante Sudáfrica con la mira puesta en el Mundial 2026.

Panamá/La Selección Mayor de Panamá se encuentra lista para disputar su segundo compromiso amistoso en territorio africano hoy martes 31 de marzo, enfrentando nuevamente a Sudáfrica en el DHL Stadium de Ciudad del Cabo.

Este encuentro representa una prueba de fuego para el onceno nacional en su camino de preparación hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, especialmente tras el empate 1-1 obtenido el pasado viernes en Durban, donde el equipo no logró desplegar su mejor fútbol.

Este partido lo podrás ver por TVN, TVMAX, TVN Radio 96.5 fm, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ con la previa desde las 11:30 am y el partido 12:30 pm.

El escenario para este duelo será imponente, ya que se espera un estadio lleno con más de 55 mil aficionados que acudirán para despedir a los "Bafana Bafana" previo a su participación mundialista. Ante este ambiente, el director técnico Thomas Christiansen ha aprovechado las sesiones de entrenamiento en el Athlone Stadium —instalaciones utilizadas en el Mundial de 2010— para realizar ajustes tácticos profundos. Las prácticas, desarrolladas bajo un clima fresco de 20 grados, se centraron en corregir los errores cometidos en el primer partido y en mejorar la tenencia del balón.

Christiansen subrayó en rueda de prensa su deseo de ver una versión mejorada de sus dirigidos: “Lo primero que quiero ver es un partido bueno por nuestra parte. Que las cosas que hemos trabajado se vean, que compitamos como siempre hemos hecho y que saquemos un buen resultado ante un estadio lleno”. Por su parte, el portero Orlando Mosquera coincidió en que el equipo debe tener más paciencia con la pelota para contrarrestar la intensa presión que ejerce el conjunto sudafricano, factor que dificultó el juego panameño en el choque anterior.

En cuanto al estado físico de la plantilla, la principal duda ha sido Luis "Manotas" Mejía, quien ha trabajado de forma diferenciada y sin carga física tras sufrir molestias en Durban. El médico de la federación, Engin Mitre, reveló que un ultrasonido realizado en una clínica local no arrojó evidencias de lesión, lo cual es una señal positiva. Sin embargo, Mejía se someterá a una resonancia magnética al regresar a Uruguay con su club, el Nacional, para descartar cualquier problema muscular de forma definitiva. Mientras tanto, Eric Davis ha mostrado una evolución satisfactoria, integrándose con normalidad a los entrenamientos del grupo.

Finalmente, tras realizar el reconocimiento de la cancha del DHL Stadium junto a su asistente Javier Sánchez Jara, Christiansen dejó todo preparado para el pitazo inicial, programado para las 7:30 p.m. hora local (12:30 p.m. hora de Panamá). El equipo llega motivado y enfocado en consolidar su nivel competitivo ante una de las potencias del continente africano.

Alineaciones probables:

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Ime Okon, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole; Themba Zwane, Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis; Lyle Foster.

Panamá: Orlando Mosquera, Jorge Gutiérrez, Andrés Andrade, José Córdoba, Carlos Harvey, Michael Amir Murillo, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Édgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez y José Fajardo.