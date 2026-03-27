Sudáfrica vs Panamá | Previa, antecedentes, alineaciones probables y cómo llegan ambas selecciones

Panamá se mide a Sudáfrica en Durban: primer examen de la fecha FIFA.

Panamá/La Selección de Panamá afronta este viernes 27 de marzo su primer desafío en territorio africano cuando visite a la Selección de Sudáfrica en un amistoso internacional que marcará el inicio de una serie de dos partidos clave en la preparación rumbo al Mundial 2026.

El encuentro se disputará en el imponente Moses Mabhida Stadium ubicado en Durban, con capacidad para 50 mil espectadores y escenario de grandes citas como el Mundial 2010. Se esperan unos 25 mil aficionaods para el partido de hoy. La transmisión EN VIVO será desde las 11:00 a.m. con la previa por TVMAX, mientras que el partido arrancará a las 12:00 m.d. por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y YouTube TVMAX PANAMÁ.

Otras noticias: Sudáfrica vs Panamá | Los canaleros cierran filas en Durban antes del primer duelo ante los 'bafana bafana'

Duelo de técnicos con experiencia

El conjunto africano es dirigido por el experimentado Hugo Broos, de 73 años, quien está al mando de Sudáfrica desde 2021. Bajo su conducción, suma 53 partidos, con 28 victorias, 16 empates y 9 derrotas, además de 88 goles a favor y 55 en contra, números que reflejan un equipo competitivo.

Por el lado canalero, Thomas Christiansen continúa consolidando su proceso al frente de Panamá, acumulando 86 partidos dirigidos, con 43 triunfos, 19 empates y 24 derrotas, y un balance ofensivo de 152 goles anotados.

Un rival mundialista en forma

Sudáfrica llega con credenciales sólidas tras clasificar de forma directa al Mundial como líder de su grupo con 18 puntos, dejando atrás a Nigeria. En las eliminatorias disputó 10 partidos, con 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas.

Además, los Bafana Bafana vienen de competir en la Copa Africana de Naciones, donde registraron resultados mixtos, incluyendo victorias ante Angola y Zimbabue.

Entre sus figuras destacan el delantero Lyle Foster, atacante del Burnley FC, con 10 goles en 24 partidos, y el mediocampista Teboho Mokoena, referente del Mamelodi Sundowns.

Otras noticias: Selección de Panamá | José Córdoba: Sudáfrica nos dará una idea de lo que será Ghana en el Mundial

Panamá y su historial ante África

La selección canalera tiene poca historia frente a rivales africanos. Solo ha disputado tres encuentros, dos empates y una derrota:

2005: Panamá 1-1 Sudáfrica (Copa Oro)

2018: Panamá 1-2 Túnez (Mundial Rusia 2018)

2022: Camerún 1-1 Panamá (amistoso)

Esto convierte el duelo de hoy en una prueba poco habitual, pero de gran valor estratégico.

Así llegan los delanteros panameños

Panamá apuesta a su poder ofensivo para marcar diferencias. Destacan los números de sus atacantes:

Ismael Díaz (León): 7 goles en 8 partidos

(León): 7 goles en 8 partidos Cecilio Waterman (U. de Concepción): 1 gol en 5 partidos

(U. de Concepción): 1 gol en 5 partidos José Fajardo (U. Católica): 2 goles y 1 asistencia

(U. Católica): 2 goles y 1 asistencia Kadir Barría (Botafogo): 3 goles y 3 asistencias

El buen momento de Díaz ilusiona a una afición que espera ver contundencia en ataque.

Panamá busca mejorar sensaciones

En lo que va del 2026, la “Sele” ha disputado dos amistosos:

Bolivia 1-1 Panamá

Panamá 1-2 México

Resultados que obligan al equipo a dar un paso adelante en este exigente compromiso internacional.

Alineaciones probables:

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, Ime Okon, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole; Themba Zwane, Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis; Lyle Foster.

Panamá: Orlando Mosquera; José Córdoba, Andrés Andrade, Amir Murillo; César Blackman, Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy, Eric Davis; Édgar Yael Bárcenas, Ismael Díaz y José Fajardo.

Con un rival mundialista al frente, un escenario de primer nivel y mucho en juego a nivel de preparación, Panamá inicia hoy una serie determinante para medir su verdadero nivel. El balón rodará en Durban y comenzará una prueba que puede marcar el rumbo hacia el Mundial 2026.

Otras noticias: Mundial 2026| Selección de Panamá jugará en un estadio con tribunas temporales