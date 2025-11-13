Surinam vs El Salvador| ¿Qué implicaciones tiene este juego para Panamá en las eliminatorias mundialistas?

El partido entre Surinam y El Salvador se realizará antes del encuentro de Panamá y Guatemala. Está programado para iniciar a las 5:00 p.m. y lo podrás ver por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/Una jornada intensa es la que se vislumbra este jueves en las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026. Uno de los partidos que forman parte de esta fecha es el que protagonizarán las selecciones de Surinam y El Salvador que se realizará en el estadio Franklin Essed de la ciudad de Paramaribo.

Te puede interesar: Lo que Panamá no vio en el partido ante Surinam | Eliminatoria de Concacaf

Contexto

Surinameses y salvadoreños forman parte del Grupo A en la ronda final del certamen clasificatorio junto a Panamá y Guatemala.

Actualmente Surinam es el líder de la agrupación con una victoria y tres empates para seis puntos y cuatro goles anotados. Mientras que El Salvador es cuarto con tres unidades, esto como resultado de un triunfo y tres descalabros.

Por su parte, el equipo panameño es segundo con seis unidades y tres goles anotados. En tanto el colectivo guatemalteco es tercero con cinco unidades.

El sistema de competencia de estas eliminatorias establece que los líderes de los tres grupos en competencia clasificarán directamente a la próxima cita mundialista y los dos mejores segundos lugares disputarán el repechaje intercontinental para obtener su pase. Si el certamen hubiese terminado antes de esta jornada, solo Surinam avanzaría y Panamá quedaría fuera porque sus puntos y cantidad de goles marcados no serían suficientes para entrar en la repesca.

Te puede interesar: Panamá vs El Salvador| Se venden todos los boletos a más de un mes de ese partido de eliminatorias mundialistas

Implicaciones para Panamá

Ese partido se jugará antes del encuentro entre panameños y guatemaltecos y su resultado podría marcar la pauta de lo que será la jornada para el Grupo A.

Seguramente los fanáticos panameños estarán atentos de lo que ocurra en Paramaribo ya que su resultado influirá directamente en la 'Sele' y sus aspiraciones de clasificar al Mundial que se jugará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

Una victoria o un empate de Surinam pondría presión a Panamá, ya que deberá vencer a Guatemala por una diferencia de goles marcada para ascender al liderato del grupo.

Si se da una derrota de los surinameses en Paramaribo, los panameños podrían incluso igualar con los guatemaltecos y tomar el comando. Obviamente un triunfo de la 'Sele' en esa situación le dejaría en una posición más cómoda.

Para Guatemala también habría implicaciones ya que podría subir al primer lugar del Grupo A si Surinam pierde y saca la victoria frente a Panamá en el estadio El Trébol.

Ficha técnica

Partido: Surinam vs El Salvador

Surinam vs El Salvador Fecha: Jueves 13 de noviembre de 2025

Jueves 13 de noviembre de 2025 Hora: 5:00 p.m. (hora de Panamá)

5:00 p.m. (hora de Panamá) Lugar: Estadio Franklin Essed de Paramaribo

Estadio Franklin Essed de Paramaribo Árbitros: Oshane Anthony Nation (árbitro central/ Jamaica), Caleb Josef Wales (asistente/ Trinidad y Tobago), Steffon Sean Dewar (cuatro árbitro/ Jamaica), Jorge Camacho (VAR/ México) y Francia González (VAR/ México)

Oshane Anthony Nation (árbitro central/ Jamaica), Caleb Josef Wales (asistente/ Trinidad y Tobago), Steffon Sean Dewar (cuatro árbitro/ Jamaica), Jorge Camacho (VAR/ México) y Francia González (VAR/ México) Antecedente: Ambas selecciones se enfrentaron el 8 de septiembre en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. Surinam se llevó la victoria como visitante, por 2 goles a 1.

Posibles alineaciones

Surinam: Etienne Vaessen; Radinio Balker, Stefano Denswil, Shaquille Pinas; Djavan Anderson, Justin Lonwijk, Keneeth Paal, Ridgeciano Haps; Sheraldo Becker, Tjaronn Chery, Richonell Margaret. DT: Stanley Menzo

El Salvador: Mario González; Jefferson Valladares, Julio Sibrián, Ronald Rodríguez, Adán Clímaco; Darwin Cerén, Mauricio Cerritos, Bryan Landaverde, Marcelo Díaz; Nathan Ordaz, Brayan Gil. DT: Hernán 'Bolillo' Gómez