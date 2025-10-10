EN VIVO Surinam vs Guatemala por TVMAX

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Selección de Surinam (archivo) / TVMAX
TVMAX
10 de octubre 2025 - 16:07

Panamá/Esta tarde se juega un partido clave del Grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf, cuando Surinam reciba a Guatemala en un choque cargado de emociones y necesidad de puntos.

El encuentro será transmitido por TVMAX, llevando toda la pasión del fútbol internacional hasta los hogares panameños.

Surinam Selección de Guatemala eliminatoria de Concacaf
