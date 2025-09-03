Surinam vs Panamá| Conoce el itinerario de la 'Sele' del miércoles 3 de septiembre, víspera del partido
Sintoniza el partido Surinam vs Panamá, en las eliminatorias al Mundial 2026, el jueves 4 de septiembre a las 4:30 p.m. (Previa 3:30 p.m.) por TVMAX, TVN, YouTube, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.
Surinam/Las selecciones de Panamá y Surinam están cerca de salir a la cancha y disputar su partido correspondiente a la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026. A un día del pitazo inicial, el combinado panameño tiene actividades importantes antes de entrar a una concentración absoluta previa al encuentro.
Para este miércoles se tiene previsto que el técnico Thomas Christiansen y el capitán Aníbal Godoy se dirijan a los medios de comunicación en una conferencia de prensa que se realizará en las instalaciones del estadio Franklin Essed de Paramaribo. Esto está prorgramado para las 5:00 p.m. tiempo de Surinam (3:00 p.m. - hora de Panamá).
Luego de la conferencia de prensa, el equipo canalero hará el reconocimiento de la cancha donde disputará el encuentro. Estp está previsto para las 5:30 p.m. de Surinam (3:30 p.m. de Panamá).
Datos del estadio
- El nombre completo del estadio es Dr. Ir. Franklin Essed Stadion.
- Se ecuentra ubicado en el Barrio Flora, al suroeste de Paramaribo, Capital de Surinam. Su localización exacta es la calle Jaggernath Lachmonstraat, justo al lado del Estadio Nacional Cubierto.
- Fue inaugurado el 24 de diciembre de 1958 con el nombre de Flora Stadion.
- Tiene una capacidad estimada de 3,150 y 3,500 personas.
- Al momento de su apertura tenía su superficie era de césped natural. En sus renovaciones recientes se le cambió a césped artificial.
Renovación
- En mayo de 2018, la Federación de Fútbol de Surinam (Surinaamse Voetbal Bond) firmó un contrato con Structure Technics NV para renovar el estadio con una inversión aproximada de USD 1 048 000 (un millón 48 mil dólares estadounidenses).
- La remodelación fue financiada por la FIFA e incluyó una nueva tribuna, mejoras estructurales y actualización del campo para cumplir con estándares internacionales establecidos porla propia federación internacional y la Concacaf.
Usos
- Es hogar de varios clubes de la liga local como S.V. Leo Victor, Sportvereniging Nationaal Leger (SNL), S.V. Robinhood, Royal ’95, Super Red Eagles y también la selección nacional de fútbol de Surinam.
- Ha sido sede de conciertos.
- Asimismo, ha acogido partidos internacionales como eliminatorias mundialistas e incluso eventos de la Liga de Naciones.
Cambio de nombre
- Desde su inauguración en 1958, el coliseo se le llamó Flora Stadion debido a su ubicación en el Barrio Flora de Paramaribo.
- Tras su remodelación en el año 2018 se le cambió el nombre a Franklin Essed en honor a un destacado político y científico surinamés, fallecido en el año 1988.