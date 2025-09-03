Surinam vs Panamá| Conoce el itinerario de la 'Sele' del miércoles 3 de septiembre, víspera del partido

Sintoniza el partido Surinam vs Panamá, en las eliminatorias al Mundial 2026, el jueves 4 de septiembre a las 4:30 p.m. (Previa 3:30 p.m.) por TVMAX, TVN, YouTube, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Surinam/Las selecciones de Panamá y Surinam están cerca de salir a la cancha y disputar su partido correspondiente a la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026. A un día del pitazo inicial, el combinado panameño tiene actividades importantes antes de entrar a una concentración absoluta previa al encuentro.

Para este miércoles se tiene previsto que el técnico Thomas Christiansen y el capitán Aníbal Godoy se dirijan a los medios de comunicación en una conferencia de prensa que se realizará en las instalaciones del estadio Franklin Essed de Paramaribo. Esto está prorgramado para las 5:00 p.m. tiempo de Surinam (3:00 p.m. - hora de Panamá).

Luego de la conferencia de prensa, el equipo canalero hará el reconocimiento de la cancha donde disputará el encuentro. Estp está previsto para las 5:30 p.m. de Surinam (3:30 p.m. de Panamá).

Datos del estadio

El nombre completo del estadio es Dr. Ir. Franklin Essed Stadion .

. Se ecuentra ubicado en el Barrio Flora , al suroeste de Paramaribo, Capital de Surinam. Su localización exacta es la calle Jaggernath Lachmonstraat, justo al lado del Estadio Nacional Cubierto.

, al suroeste de Paramaribo, Capital de Surinam. Su es la calle Jaggernath Lachmonstraat, justo al lado del Estadio Nacional Cubierto. Fue inaugurado el 24 de diciembre de 1958 con el nombre de Flora Stadion .

con el nombre de . Tiene un a capacidad estimada de 3,150 y 3,500 personas.

3,150 y 3,500 personas. Al momento de su apertura tenía su superficie era de césped natural. En sus renovaciones recientes se le cambió a césped artificial.

Renovación

En mayo de 2018 , la Federación de Fútbol de Surinam (Surinaamse Voetbal Bond) firmó un contrato con Structure Technics NV para renovar el estadio con una inversión aproximada de USD 1 048 000 (un millón 48 mil dólares estadounidenses).

, la firmó un contrato con para renovar el estadio con una inversión aproximada de La remodelación fue financiada por la FIFA e incluyó una nueva tribuna, mejoras estructurales y actualización del campo para cumplir con estándares internacionales establecidos porla propia federación internacional y la Concacaf.

Usos

Es hogar de varios clubes de la liga local como S.V. Leo Victor , Sportvereniging Nationaal Leger (SNL) , S.V. Robinhood , Royal ’95 , Super Red Eagles y también la selección nacional de fútbol de Surinam .

, , , , y también . Ha sido sede de conciertos.

Asimismo, ha acogido partidos internacionales como eliminatorias mundialistas e incluso eventos de la Liga de Naciones.

Cambio de nombre