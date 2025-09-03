Surinam vs Panamá| Estos han sido los caminos de ambas selecciones en las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026

Sintoniza el partido Surinam vs Panamá, en las eliminatorias al Mundial 2026, el jueves 4 de septiembre a las 4:30 p.m. (Previa 3:30 p.m.) por TVMAX, TVN, YouTube, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/Panamá y Surinam serán las selecciones que arranquen la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026. Una instancia en la que se determinan a tres cupos directos y dos para repechaje a la cita que se disputará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

Llegar a esa instancia ha sido fruto del esfuerzo y la dedicación de esos equipos. A continuación hacemos un compendio de cómo lograron avanzar a la instancia que iniciará con su enfrentamiento directo del jueves 4 de septiembre.

Camino de Surinam

La selección surinamesa comenzó su andar en las eliminatorias en la segunda ronda, donde formó parte del Grupo F junto a Anguila, El Salvador, San Vicente y Las Granadinas y Puerto Rico.

Los resultados que obtuvo en esa fase fueron los siguientes:

5 de junio de 2024: Surinam 4-1 San Vicente y Las Granadinas

Surinam 4-1 San Vicente y Las Granadinas 8 de junio de 2024: Anguila 0-4 Surinam

Anguila 0-4 Surinam 7 de junio de 2025: Surinam 1-0 Puerto Rico

Surinam 1-0 Puerto Rico 10 de junio de 2025: El Salvador 1-1 Surinam

De esta manera avanzó a la Ronda Final al adjudicarse el primer lugar del Grupo F con un récord de tres victorias y un empate en cuatro partidos jugados.

Justin Lonwijk, Jaden Montnor y Tyrone Conraad fueron los máximos goleadores del elenco surinamés en esa etapa con dos goles anotados cada uno.

Camino de Panamá

El combinado canalero también comenzó su camino en la segunda ronda. En esa fase estuvo en el Grupo D con Belice, Guyana, Montserrat y Nicaragua

En la segunda ronda, Panamá obtuvo los siguientes resultados:

6 de junio de 2024: Panamá 2-0 Guyana

Panamá 2-0 Guyana 9 de junio de 2024: Montserrat 1-3 Panamá

Montserrat 1-3 Panamá 7 de junio de 2025: Belice 0-2 Panamá

Belice 0-2 Panamá 10 de junio de 2025: Panamá 3-0 Nicaragua

La selección panameña superó esa fase con un récord de cuatro victorias en igual cantidad de partidos para 12 puntos. Con esa marca se quedó con el primer lugar del Grupo D.

José Luis Rodríguez fue el mayor anotador de Panamá en la segunda ronda con dos goles.

Ahora todo está listo para que estos dos colectivos se enfrenten con el propósito de dar un paso adelante hacia alcanzar la meta que es la de estar en la próxima Copa del Mundo.

Formato

La Ronda Final contará con partidos de ida y vuelta dentro cada grupo, y cada equipo jugará seis partidos (tres en casa y tres de visita) durante las Fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de 2025.

Al concluir la Ronda Final, los tres ganadores de grupo se clasificarán directamente para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, uniéndose a los coanfitriones Canadá, México y Estados Unidos. Además, los dos mejores segundos clasificados avanzarán a un Play-In Intercontinental de la FIFA, que se jugará en marzo de 2026.

Al concluir el ciclo de clasificación, la región de Concacaf podría, por primera vez, estar representada por hasta ocho equipos en una Copa del Mundo de la FIFA masculina.

El camino hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026 para las Asociaciones Miembro de Concacaf incluye un total de tres rondas y comenzó en marzo de 2024. En la etapa inicial, los cuatro equipos peor clasificados compitieron por dos lugares disponibles en la Segunda Ronda.

La Segunda Ronda contó con los dos ganadores de la Primera Ronda y las 28 Asociaciones Miembro restantes de la Confederación que también son Miembros de la FIFA (excluyendo a los tres anfitriones de la Copa del Mundo).

El juego comenzó en junio del año pasado con los primeros treinta partidos y concluyó esta semana. Cada equipo jugó un total de cuatro partidos, dos en casa y dos de visita, y los ganadores y segundo lugares de grupo avanzaron a la Ronda Final.

