Thomas Christiansen: El arquitecto de la nueva era de la selección de Panamá

Panamá/Thomas Christiansen, nacido el 11 de marzo de 1973 en Hadsund, Dinamarca, es un entrenador de 52 años con nacionalidad española y danesa con una Licencia UEFA A.

Conocido por su formación preferida de 3-4-3 en línea, Thomas Christiansen ha forjado una reputación como un director técnico metódico y efectivo, cuyo impacto en el fútbol panameño ha sido trascendental. Actualmente, se desempeña como seleccionador de Panamá, cargo que ocupa desde el 22 de julio de 2020, con un contrato que se extiende hasta el 31 de julio de 2026.

Antes de su llegada a Panamá, Christiansen acumuló experiencia en varios clubes europeos y del Medio Oriente. Su carrera como entrenador principal comenzó en Chipre, dirigiendo al AEK Larnaca de 2014 a 2016, donde mantuvo una media de 1,97 puntos por partido en 68 encuentros.

Posteriormente, dirigió al APOEL FC de 2016 a 2017, donde fue Campeón de Chipre en la temporada 2016/17, promediando 1,94 puntos en 53 partidos. También tuvo pasos por el Leeds United en Inglaterra (2017-2018), promediando 1,51 puntos en 35 partidos, y el Union Saint-Gilloise en Bélgica (2019-2020), con una media de 1,65 puntos en 31 partidos. Además, fungió como entrenador asistente en el Al-Jazira Club de 2013 a 2014.

La "era Christiansen" con la Selección Mayor de Panamá inició en circunstancias particulares, llegando al país en agosto de 2020 en un vuelo humanitario desde España en plena pandemia. Su primer encuentro oficial al mando de Panamá fue el 10 de octubre de 2020, un partido amistoso donde la selección panameña venció a Costa Rica por 1 a 0 en el Estadio Nacional de San José.

Un hito significativo en su gestión se logró el 16 de junio de 2025, cuando Thomas Christiansen se convirtió en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la Selección de Panamá Mayor. Al alcanzar la cifra de 73 partidos en el banquillo, lo celebró con una contundente victoria de 5 a 2 sobre Guadalupe en el debut de la Copa Oro 2025 de CONCACAF.

El registro de Christiansen con Panamá es notable: en estos 73 partidos, contabiliza 37 victorias, 14 empates y 22 derrotas. Estos encuentros se distribuyen en diversas competiciones y amistosos:

• 23 Eliminatorias Mundialistas

• 18 Amistosos

• 18 Liga de Naciones de CONCACAF

• 10 Copa Oro

• 4 Copa América CONMEBOL

Bajo su dirección, la Selección Nacional ha logrado importantes hitos:

• La primera victoria sobre Estados Unidos en un partido de Eliminatorias Mundialistas (triunfo 1-0 el 10 de octubre de 2021, rumbo a Catar 2022).

• La primera victoria en un partido oficial como visitante sobre Costa Rica (triunfo 1-0 en San José por la Liga de Naciones de CONCACAF 2023).

• Una importante racha invicta como local en partidos oficiales, con 18 encuentros seguidos sin conocer la derrota en casa, registrando 14 victorias y 4 empates en partidos de Nations League y Eliminatorias Mundialistas entre 2021 y 2025.

Es importante destacar que, en el conteo de sus 73 partidos oficiales, no se incluyen encuentros amistosos contra selecciones como Cataluña, Galicia, Guatemala (12 de marzo de 2023), Argentina (23 de marzo de 2023), ni Uruguay (11 de junio de 2022), ya que en estos últimos el DT Christiansen no estuvo en el banquillo como principal, o no fueron catalogados como partidos oficiales.

Con una media de tiempo como entrenador de 1,59 años en sus cargos anteriores, su permanencia y éxito con Panamá reflejan una consolidación de su proyecto, buscando llevar a la selección a nuevas alturas en el panorama futbolístico internacional.

Con información de Transfermarkt y FPF.

