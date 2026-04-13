Tomás Rodríguez recibe apoyo del entrenador del Deportivo Saprissa Hernán Medford

Panamá/Tras la derrota del Deportivo Saprissa, el estratega Hernán Medford asumió una postura de defensa institucional hacia el delantero panameño Tomás Rodríguez, quien desperdició una pena máxima al minuto 41 en el encuentro contra Liberia.

Respaldo absoluto y rechazo a la "crucifixión"

Ante el cuestionamiento sobre si el penal debió ser cobrado por un referente como Mariano Torres, Medford fue tajante al señalar que el fútbol es un deporte de aciertos y errores. El técnico destacó que la ejecución de penales se practica regularmente y que el canalero es uno de los tiradores designados del equipo. "La falló y no se va a crucificar a nadie", sentenció el entrenador, subrayando que no hablará mal de sus jugadores por una acción propia del juego.

Análisis de la falta de contundencia

Más allá del fallo individual, Medford enfocó su análisis en la ineficacia ofensiva del conjunto morado. A pesar de generar un volumen alto de llegadas y elaboración de juego, el equipo no logró concretar las opciones de gol. En contraste, elogió la efectividad del rival, mencionando que Liberia llegó pocas veces pero fue contundente, anotando en errores puntuales de la defensa saprissista.

Mentalidad de cara a los retos próximos

El técnico instó a sus jugadores a tomar conciencia y trabajar en la definición para evitar que se repitan estos escenarios donde el portero rival termina siendo la figura. A pesar de que la lucha por el liderazgo se complica, Medford mantiene una actitud positiva y se enfoca en la importancia de ganar la Copa, sin permitir que se "satanice" al equipo por un partido de baja efectividad.

Con información de La Nación.