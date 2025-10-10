Las eliminatorias siguen con el partido Panamá vs Surinam el martes 14 de octubre a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

El Salvador/Los jugadores Eric Davis y José Fajardo dieron sus apreciaciones luego del partido en el que la selección panameña se impuso como visitante en la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

Aquí te presentamos algunas frases que dijeron en la zona flash del Estadio Cuscatlán.

Eric Davis

Sobre la racha de seis derrotas seguidas que Panamá tenía ante El Salvador en el Cuscatlán en eliminatorias mundialistas: "Nosotros le creemos a Dios, eso de historia no existe... hemos conseguido los tres puntos".

Sensación tras la victoria frente a El Salvador: "Seguimos unidos. Creo que podemos sacar los tres puntos ante Surinam"

Expectativa para el próximo partido: "Nos sentimos arropados y seguramente el Rommel va a estar lleno el martes para el partido frente a Surinam".

José Fajardo

Acerca del partido: "Pudimos sacar el resultado que eran los tres puntos... sabíamos que íbamos a encontrar una y teníamos que estar atentos los delanteros, los volantes... tenía que llegar para cerrar la pinza, como se hizo"

Dedicatoria del gol: "El gol es para mi familia, para mis hijos. Creo que la cosa la hicimos bien".