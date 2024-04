Tragedia | Muere reconocido fisiculturista mientras se encontraba en un evento fitness

El mundo del fisiculturismo vuelve a recibir un duro golpe, luego que esta semana se confirmara el repentino fallecimiento del reconocido culturista Marco César Luis Aguias, conocido como "El Monstro". Aguias de 46 años se encontraba en Alemania para participar de un evento fitness cuando la muerte lo sorprendió de manera inesperada.

Fue su propia esposa quien a través de sus redes sociales acalló los rumores de que algo había pasado con el fisiculturista confirmando su deceso. Sin embargo, no dio detalle sobre las causas de su muerte.

“Sí, puedo confirmar que Marco murió esta mañana en Colonia, Alemania. Estaba en su ‘paraíso’ haciendo lo que amaba. Puede que tuviera su propia forma de pensar y actuar, pero era una persona humilde y nunca lastimó a nadie”, dijo la mujer.

También informó que el cuerpo del fallecido será llevado a su país de origen, Portugal, pues actualmente ellos se encontraban viviendo en Alemania. ”Después de ser liberado tengo que transportarlo a Portugal, lo que podría llevar unos días. Pido comprensión de todos en este momento difícil y por favor pido respeto. Marco podría tener su forma de pensar, actuar, pero fue una persona humilde y nunca lastimó a nadie”, mencionó la mujer.

La causa de muerte aún no ha sido revelada, por lo tanto se ha prestado a múltiples especulaciones y ha generado conmoción en los que seguían su carrera al pie de la letra. Según información en sus redes sociales el hombre se encontraba en Alemania para participar en un evento de especialidad denominado FIBO que plantea como objetivo que la industria del fitness desmuestre cuán innovadora es a la hora de cumplir con su responsabilidad por una sociedad saludable.

Marco Cesar se dedicaba al mundo del culturismo desde el 2005 y en los últimos años se hizo muy famoso en redes sociales por su gran disciplina. A sus más de 25 mil seguidores les mostraba su progreso, sus rutinas y sus logros obtenidos en este exigente deporte.

Marco nació en la isla volcánica de Terceira en las Azores, en donde descubrió que tenía una discapacidad para ejercer en el deporte, pero aun así se sobrepuso a sus circunstancias y salió adelante en el fisicoculturismo, volviéndose un ejemplo de superación y disciplina.

“Nací con problemas físicos que me imposibilitaban hacer deporte... Pero me di cuenta de que mi pasión era el desarrollo muscular”, mencionó Marco en su biografía “Una historia de superación de desafíos en la vida y motivación, desde ser discapacitado hasta convertirse en un ganador”, que sirvió de inspiración.

Marco recibió apoyo familiar y lejos de pensar que algún día podía convertirse en un ícono del fisicoculturismo simplemente empezó a entrenar en su casa hasta que su cuerpo tuvo cambios significativos que le hicieron comprender que podía competir.

“Nunca he entrenado en gimnasios comerciales. Fui natural hasta los 32 porque no sabía ni lo que era la química y no fue hasta los 40, en 2018, que competí por primera vez y gané”, dijo Marco en su biografía.