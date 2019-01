Los famosos se suman al '#10YearChallenge'

Todo comenzó en Facebook a inicios de este 2019, relata una publicación del medio digital HuffPost.

La etiqueta #HowDidAgeHitYouChallenge, (“como te han golpeado los años”, en español), se popularizó e invitaba a las personas a rememorar cómo eran hace una década.

Luego se acortó al hashtag #10YearChallenge, (“El reto de los 10 años”), en el que los usuarios de redes sociales muestran una imagen comparativa de 2009 y 2019.

Celebridades, principalmente de Estados Unidos, como Jessica Biel, Eva Longoria, Tyra Banks, Kate Hudson, Anne Hathaway, entre otros, han participado en el reto viral.

Los talentos panameños tampoco han escapado del desafío, incluidos los de TVN Media.

Y los memes de los internautas no podían faltar.

Eggs in 2009 vs eggs in 2019 #10yearchallengepic.twitter.com/SvTbz2PoIs