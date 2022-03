Por Carolina Castellanos (Periodista digital)



La memoria de Google frecuentemente se la pasa recopilando muchísimos datos e información personal sobre ti y tu manera de pensar, con ayuda de las búsquedas que haces a diario, viendo el contenido que consumes en YouTube, entre otras.

Google todo lo memoriza, incluso cuando utilizas la plataforma de Google Maps se registran los lugares que visitas, la ruta que tomas y puede saber hasta cuantos días te quedas; sin importar que sistema operativo tienes (iPhone o Android).

Vea también: Google da ultimátum a sus colaboradores que no se han vacunado

Al enterarse sobre esta información puede ser un poco confuso e impactante todo lo que Google sabe de ti. Desde hace, aproximadamente tres años (2019).

La empresa ha generado cambios en la forma en que recopilan los datos de ubicación y las opciones que tiene para limitarlos. Esto incorpora controles de eliminación automática, que favorece a los usuarios para eliminar automáticamente sus datos de ubicación de manera continua y segura. Pero también existe el modo de incógnito en Google Maps, donde las personas pueden navegar y tener direcciones sin que Google almacene la información.

¿Qué sabe Google sobre nosotros?

Principalmente, conoce tu nombre, cómo es tu rostro, fecha de nacimiento, sexo, direcciones de correo electrónico que usas, contraseñas, número de celular. Sin embargo, el mismo está configurado para no compartir datos y que la información no aparezca pública, es decir, que nadie la puede ver. A continuación, te dejaremos un listado con las cosas que google sabe sobre ti:

Abre una ventana del navegador y ve a la página de tu cuenta de Google. Escribe tu nombre de usuario de Google (con o sin "@gmail.com"). En la barra de menús, elige Información personal y revisa dicha información. Puedes cambiar o eliminar tu foto, nombre, fecha de cumpleaños, sexo, contraseña, otras direcciones de correo electrónico y números de teléfono. Si deseas ver qué información tuya está disponible públicamente, desplázate hasta la parte inferior y selecciona " Ir a Acerca de mí". En esta página, cada línea está etiquetada con un icono de persona (que significa que esa información es visible para todo el mundo), un icono de edificios (visible solo para tu empresa) o un icono de candado (visible solo para ti). Selecciona un elemento para elegir si hacer esa información pública, semipública o privada. Actualmente, no hay ninguna forma de hacer que tu cuenta sea totalmente privada.

Google sabe lo que haces, aunque estés desconectado

Mantén siempre precaución, el hecho de que no le permitas a Google rastrear tu actividad online, no significa que tus datos se encuentran cien por ciento invisible. Pues Google ha admitido que podrá saber tu ubicación física incluso si desactivas los servicios de ubicación; usando la información recopilada por la red Wi-Fi que usas y otras señales inalámbricas cerca de tu teléfono. Igualmente, que Facebook lo ha estado haciendo durante años. Google puede rastrearte incluso cuando no hayas iniciado sesión.

Vea también: Nuevas multas en Rusia para Google y Telegram

Finalmente, se destaca que hay contradicciones en las declaraciones de Google sobre las gestiones de privacidad. Por ejemplo, Google admitió haber escaneado los mensajes de Gmail de millones de sus usuarios para recopilar una lista sobre sus compras, a pesar de confesar en 2018 que nadie en la compañía leía correos privados.