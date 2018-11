Conoce los secretos de reconocidas blogueras en Panamá

Tipo Sofia

De 28 años, nacida en Caracas, Venezuela; Sofia Contreras, ya se ha tornado en una verdadera Influencer en Panamá con más de 31 mil seguidores en la cuenta de Instagram de su blog, Tipo Sofia. Cuenta que el blog inició cuando vivía en Nueva York y trabajaba vendiendo ropa para todo Estados Unidos. “Les enviaba mis ‘looks’ a chicas que se identificaban con mi estilo y de ahí surgió generar contenido en cuanto a mi vida personal y lo que hacía día a día”, comentó a TVN-2.com. Decidió nombrar el blog Tipo Sofia porque quería reflejar todos sus gustos, estilos y preferencias en una plataforma.

Sofia actualmente está trabajando en la creación de su página web, que estará lista prontamente. Sin embargo, este no es el único proyecto en el que trabaja esta activa bloguera, está llevando a cabo en su Instagram el “#retotiposofia” de 21 días de duración y que inició el jueves 1 de noviembre.

El reto consiste en consejos para llevar a cabo una vida saludable que son compartidos por Sofia y por sus seguidores utilizando la etiqueta creada. Sus “tips” se basan en todo lo que ha leído y probado, pero recuerda que no es una entrenadora. Esta idea que surgió hace un tiempo junto a sus amigas y conocidos, tiene el propósito de “inspirarnos entre todos y que no solo sean tres semanas sino un estilo de vida”, destaca en su Instagram.

Creó un grupo en WhatsApp con personas de todas partes del mundo para aportar ideas para el reto, y para apuntarse basta mandarle un DM a su Instagram. Cada semana son colocados parámetros diferentes y se incorporan nuevos hábitos. Sofia en su blog dice que el reto incluye meditación, ejercicios, jugos verdes, recomendaciones, lista de supermercado, cursos, premios y cuenta con expertos apoyando. Con esta iniciativa, incluso los seguidores pueden entrenar con ella.

So Hot, So Me

Alexa Carolina Chacón, la presentadora del programa “Jelou” de TVN y licenciada en mercadeo y publicidad con énfasis en ventas, entra en detalles acerca de su blog So Hot, So Me, que ya tiene 10 años y 172 mil seguidores.

Esta panameña de 25 años, inició su blog cuando estaba en el colegio y tenía apenas 15 años. Ella deseaba tener un lugar para expresarse libremente y publicar todo lo que ama sobre la moda. Más adelante, en 2010, cuando empezó a publicar sus estilos de ropa, ganó notoriedad. Alexa explica que su blog le abrió puertas para ser escogida como parte del grupo inicial de periodistas que formó Metro Libre y fue llamada para la Revista Agenda de moda y estilo de vida.

Fue gracias a su trabajo en Revista Agenda que llegó a Jelou, al ser su “carta de presentación”. Ricsel Castillo, quien es productora en Jelou, le dijo que estaba buscando a alguien que produjera contenido e ideas para el programa y que se encargara del segmento de moda dentro y fuera de pantalla. “Muchos no lo saben, pero también soy parte de la producción del programa, no solo soy talento”, afirma.

Al preguntarle acerca de su mayor logro con So Hot, So Me, comentó a TVN-2.com, que es llegar a 10 años ininterrumpidos produciendo contenido, lograr su base de seguidores y tener la confianza de las marcas con las que trabaja. Dentro de sus futuros planes para 2019 se encuentran poder hacer crecer su canal de YouTube que fue recientemente estrenado, lograr que sus redes y blog sean internacionales y “hacer un cambio de 180 grados en la plataforma”, revela Alexa.

Natabouttown

Natalie Ruben es una bloguera panameña en crecimiento de 18 años nacida en Miami, Florida. Se encuentra actualmente estudiando en la universidad Northeastern en Boston, Estados Unidos. Creó a los 15 años su blog Natabouttown , por su deseo de tener una plataforma en donde expresarse. “Siempre tenía esas ganas, pero nunca lo hice, hasta que mi mamá me dijo: ‘hazlo Nati, ¿qué va a pasar?, máximo lo borras’”, cuenta Natalie. Siguiendo el consejo, creó la cuenta en Instagram y utilizó el nombre original que también le sugirió su madre.

Comenta que como bloguera, es muy difícil poder balancear sus estudios y el blog, ya que lo considera como un pasatiempo que la apasiona y no como un trabajo. “Como Blogger comparto cosas de mi vida, cosas que hago, cosas que me gustan, lugares que voy, ropa que uso, y aparentemente a la gente le gusta”, menciona.

Como parte de sus futuros proyectos, ella quisiera mejorar su página web escribiendo cada semana y siendo constante en ello. Quiere “dedicarle el tiempo que se merece”, ya que con sus estudios universitarios le es difícil tomar fotos y escribir.

Natalie, destaca que ahora en la universidad está conociendo a muchas personas y eso la ayuda con el crecimiento gradual del blog. Del mismo modo, contactar a diferentes marcas y realizar colaboraciones con diferentes personas también incrementa el reconocimiento de Natabouttown y “networking” es la palabra que utiliza para describir esto.

Visualizar esta foto no Instagram. You’re all I see, NYC 😎 #nataboutnewyork Uma publicação compartilhada por Natalie Ruben (@natabouttown) em 31 de Jul, 2018 às 12:40 PDT

¿Cómo puedes iniciar tu propio blog?

Sofia y Alexa comentan como recomendación para aquellos que desean empezar con un blog, que lo más importante es ser auténticos. “Las redes sociales se prestan mucho para crear un mundo ideal, lo importante es ser uno mismo y reflejar las cosas como son”, agrega Sofia. La constancia en crear contenido de calidad es otro aspecto esencial para Alexa. Natalie también confirma esto con una experiencia propia en la cual perdió 150 seguidores en un mes en que dejó de publicar.

Otras recomendaciones que brinda Sofia son de contestar a los comentarios de los seguidores y serles agradecidos siempre. Natalie menciona que hay que tener cuidado con lo que uno dice ya que puede ser malinterpretado y para ella es muy importante no cometer errores gramaticales. Para Alexa, ser profesional es clave, esto incluye entregar todo a tiempo, ser serio con las marcas, publicar de manera responsable, tocar puertas y no esperar que todo pase de una vez.

Alexa y Sofia cuentan que ser embajadoras de marcas, creando contenido en las redes sociales con los productos o ropas que ofrecen, es una de las formas en que generan dinero con sus blogs.

Alexa detalla que al inicio tuvo que invertir en cámara, equipos, dominio y fotógrafo. Agrega que se debe crear contenido de calidad con los recursos que se tengan al alcance. Ese constante trabajo es la razón por la cual las marcas ahora confían en ella, “es como si ya hubiera sembrado y ahora cosecha”, dice Alexa.