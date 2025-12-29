Así lo confirman comerciantes y asesores de moda, quienes señalan que los vestidos cortos, especialmente en tonos negros y plateados, figuran entre las opciones más solicitadas en esta temporada.

Ciudad de Panamá, Panamá/El brillo y las lentejuelas vuelven a imponerse como protagonistas en los atuendos de fin de año, especialmente entre las mujeres que buscan despedir el 2025 y recibir el 2026 con elegancia y estilo.