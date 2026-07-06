Presentan demanda contra acuerdo que cobrará $75 por retirar bota inmovilizadora a vehículos

¿Cómo será el uso de 'bota', el dispositivo para inmovilizar vehículos mal estacionados?
06 de julio 2026 - 18:40

La controversia legal en torno a las sanciones por mal estacionamiento en el distrito de Panamá ha escalado hasta las máximas instancias judiciales del país. Ante la Corte Suprema de Justicia, el diputado y abogado Ernesto Cedeño ha presentado formalmente una demanda contencioso-administrativa de nulidad, acompañada de una solicitud de suspensión provisional de los efectos, en contra del Acuerdo N° 184 del 23 de junio de 2026.

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