Presentan demanda contra acuerdo que cobrará $75 por retirar bota inmovilizadora a vehículos
La controversia legal en torno a las sanciones por mal estacionamiento en el distrito de Panamá ha escalado hasta las máximas instancias judiciales del país. Ante la Corte Suprema de Justicia, el diputado y abogado Ernesto Cedeño ha presentado formalmente una demanda contencioso-administrativa de nulidad, acompañada de una solicitud de suspensión provisional de los efectos, en contra del Acuerdo N° 184 del 23 de junio de 2026.