El primer tema analizado en el programa Radar de este domingo es salud pública y derechos del paciente, debido a los reportes de muerte de pacientes que acudieron a hospitales.

Ciudad de Panamá/También, la crisis provocada por el manejo de los desechos va más allá del futuro del vertedero de Cerro Patacón y saber si los planes incluyen estrategias que eviten la contaminación y generen cambios en la población con respecto a la disposición de la basura.

Por último, José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, habla del informe sobre los efectos de los grupos ilícitos provenientes del Gobierno de Venezuela a través de operaciones financieras vinculadas a empresas ficticias que forman parte de una trama de corrupción.