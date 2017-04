Padres de familia denuncian exclusión en la elaboración de las guías de educación sexual

Luis Cedeño, explicó que no están en contra de la educación sexual, pero enmarcada de manera positiva y en valores.

“No hemos tenido acceso a las guías, no han pasado por las manos de nosotros”, enfatizó.

Por su parte, Javier Lombardo, de la Asociación de Padres de Familia, siente que han sido “ignorados por el [Ministerio de Educación] Meduca, Asamblea y las autoridades”.

Ante esta inconformidad, la Confederación Nacional de Padres de Familia, están convocando una reunión para este miércoles 26 de abril a las 3:00 p.m., donde tomarán una decisión que podría incluir una movilización masiva “de ser necesario”.

“Cuándo el Meduca nos va a llamar y la Asamblea nos va a respetar como padres de familia”, cuestionó Lombardo.

“Si no nos han llamado para la elaboración, menos en la aplicación, y no sabemos cómo se va a manejar e impartir este tema de nuestros acudidos”, manifestó preocupado Cedeño.

Para estos padres de familia, “lo reproductivo tiene que dejar de ser tabú, pero la guía tienen que tratar de valores y éticas y no sabemos que es lo que se va a abordar”.

Guías elaboradas por Meduca

El viceministro de Educación, Carlos Staff, explicó que las guías son documentos técnicos que están siendo elaboradas por un equipo interinstitucional.

Hasta el momento, se tiene contemplada la presentación de las guías para los padres de familia y los docentes.

Ante las reclamaciones de los padres de familia, el viceministro de Educación, se ofreció para brindar sus aportes a la comisión que elabora estas guías.

“Yo me ofrezco para que los aportes de los padres de familia, se los hagamos llegar a la comisión”, acotó Staff.

A su juicio, la sexualidad, no es solo un tema de formación, es intrínseca de la naturaleza del ser humano y hay algunos temas que son competencias de los adultos y nos hemos olvidado de llevar un lenguaje para los jóvenes.

Los muchachos no carecen de información, están bombardeados, lo que les falta es orientación y formación para una vida responsable.”- Carlos Staff, viceministro de Educación-

Staff aseguró que no han entrado en el tema de las guías para los estudiantes, solo para padres y educadores, porque si no están preparados en este sentido, no puede haber una línea para esa formación.

En principio, se esperaba que las listas estuvieran listas en el mes de enero, pero han tenido atrasos, por lo que “necesitamos acelerar el paso”.

“La educación sexual en la forma adecuada, es parte de esa educación integral que demandan los chicos hoy en día. (…) Los padres de familia no pueden estar ausentes de esto por su propia naturaleza, y vamos a ver la posibilidad de que sean incluidos con sus aportes y no solo las críticas que de eso tenemos bastante”, concluyó Staff.