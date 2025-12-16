Clima en Panamá: Activan aviso de vigilancia por lluvias persistentes hasta el 18 de diciembre

Las autoridades reiteran el llamado a la población a seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil, especialmente ante la ocurrencia de lluvias y tormentas eléctricas.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) mantiene un aviso de vigilancia por lluvias persistentes hasta el próximo 18 de diciembre y detalló que para hoy, martes 16 de diciembre, debido a la inestabilidad atmósferica, las condiciones atmosféricas presentarán variaciones a lo largo del día, con lluvias en distintos periodos y temperaturas dentro de los rangos habituales para la temporada.

De acuerdo con el informe, desde horas de la madrugada se registraron incursiones de lluvias dispersas provenientes de los litorales marítimos hacia Panamá Golfo-Este, la comarca Emberá Wounaan (Sambú), la provincia de Colón y el norte de Veraguas.

En la mañana, se prevé una disminución de la cobertura nubosa, predominando cielo parcialmente nublado, lo que favorecerá un ligero calentamiento diurno.

A partir del mediodía en adelante, se pronostican lluvias y aguaceros de forma generalizada en todo el país, mientras que en horas de la noche las condiciones tenderán a poca cobertura nubosa a nivel nacional.

Las áreas bajo aviso por las lluvias son Darién, comarca Emberá, Panamá Este, Colón, Veraguas, Los Santos y el resto del país.

En cuanto a las temperaturas, el Imhpa indicó que las mínimas oscilarán entre los 14°C y 22°C en cordilleras y sectores montañosos, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 18°C y 25°C. Las temperaturas máximas estarán rondando entre los 26°C y 30°C.

Respecto al viento, se esperan flujos del noreste y noroeste en todo el país, con velocidades entre 10 y 25 km/h, además de vientos del suroeste con intensidades menores. No se descartan ráfagas durante los periodos de tormentas.

Sobre las condiciones marítimas, tanto en el Caribe como en el Pacífico se mantendrá un comportamiento estable, con oleajes de intensidad moderada que no superarán los 1.50 metros de altura. La periodicidad de las olas se mantendrá dentro de los rangos habituales, sin señales de cambios relevantes en el estado del mar.

En relación con los índices de radiación UV-B, el informe señala que se mantendrán entre moderados y muy altos, con valores de 04 a 09 UV.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), especialmente ante la ocurrencia de lluvias y tormentas eléctricas.

