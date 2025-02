Cuando el amor se transforma en violencia: El peligro de las relaciones tóxicas en adolescentes

Toda una comunidad y dos familias hoy sufren las consecuencias de una historia de amor adolescente, que alguna vez estuvo marcada por risas y promesas, pero que de un momento a otro se tornó en un vínculo tóxico y mortal.

Fue en la noche del 3 de febrero de 2025 cuando un adolescente de 17 años utilizó un arma de fuego para acabar con la vida de otra adolescente de apenas 14 años, a quien el Ministerio Público identificó como la "pareja sentimental" del victimario. Según los reportes oficiales, el hecho violento ocurrió en la comunidad de Altos del Crispy, en el corregimiento de Belisario Frías, distrito de San Miguelito. De manera extraoficial se conoció que la víctima fue trasladada al Centro de Salud más cercano; sin embargo, no sobrevivió al impacto de bala.

Este femicidio se convierte en el primer caso de 2025 cometido contra una persona que aún no tenía la mayoría de edad. Por este hecho, el adolescente acusado se mantendrá bajo detención provisional por un período de 12 meses, mientras la Fiscalía Superior de Adolescentes de San Miguelito avanza en las investigaciones para esclarecer los hechos de este crimen.

La magnitud de este hecho violento reabre el debate sobre las relaciones amorosas entre adolescentes y los signos de alerta que los padres o tutores deben conocer, y de esta forma evitar que las relaciones tóxicas, como se denominan hoy en día, continúen su curso.

Yaravy Almanza, coordinadora del Centro de Atención Integral del Ministerio de la Mujer, explicó a TVN-2.com las implicaciones de una relación tóxica entre adolescentes y cómo salir de ella en un determinado momento. Almanza, quien además es psicóloga y especialista en temas familiares, subrayó la importancia del establecimiento de vínculos comunicacionales sólidos, para determinar a tiempo una posible irregularidad al momento en que un chico o chica se encuentra en una relación amorosa.

Si en esta relación hay control, alguien me obliga, me trata mal, me violenta, me dice cómo vestirme, me anula, me invalida, me cela, me intimida, me amenaza o quiere controlar mis salidas o con quién me relaciono en las redes sociales, todas estas cosas van tornando la relación abusiva y de alguna forma también violenta", explicó la psicóloga.