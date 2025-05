De promesas a planillas: el contraste entre el discurso de la presidenta de la Asamblea y la realidad salarial

Ciudad de Panamá, Panamá/El discurso de austeridad que enarboló la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, parece alejarse cada vez más de la realidad presupuestaria de este órgano del Estado. A pesar de sus promesas de “limpiar” y reducir las polémicas planillas, la reciente publicación de los datos salariales por parte de la Contraloría General de la República ha generado indignación ciudadana.

El presupuesto total aprobado para la Asamblea en 2025 fue de $98.7 millones, de los cuales $95.7 millones están destinados exclusivamente a funcionamiento. Solo para el pasado mes de abril, el gasto en planilla legislativa ascendía a $7,103,242.00. Si se mantiene el ritmo actual, al cierre del año el gasto en planilla podría superar los $85 millones.

Para dimensionar la cifra: con $7.1 millones el Estado panameño podría construir un Minsa-Capsi completamente equipado, cuyo costo promedio oscila entre $3 y $6 millones, o incluso financiar proyectos de impacto como escuelas rurales, redes de agua potable o cientos de becas estudiantiles.

Aun así, la planilla de la Asamblea suma 4,022 funcionarios, algunos de los cuales —según la Contraloría— perciben hasta $5,000 mensuales. Además, hay 385 personas cuyo lugar de trabajo no ha podido ser ubicado, lo que representa un gasto mensual de $675,844.00.

El contralor Anel 'Bolo' Flores ha sido directo: en la Asamblea “hay una cofradía de corrupción”, señaló en entrevista con TVN Noticias, el pasado 15 de abril, al tiempo que cuestionó la supuesta reducción de personal anunciada por Castañeda. Según Flores, los funcionarios de la polémica planilla 172 fueron simplemente reubicados en las planillas 001 y 002. “No pasó nada, (…) no votaron a nadie”, sentenció. Prometió que a esas “botellas” —es decir, personas que cobran sin trabajar— serán detectadas y sancionadas: “Las voy a encontrar y las voy a procesar”.

La planilla de abril 2025 revela nombres y cifras contundentes: el diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson, encabeza la lista con $261,225 mensuales, seguido por Marcos Castillero ($226,282), Jaime Vargas ($164,120), Crispiano Adames ($122,850) y la propia Dana Castañeda ($120,675).

Ante este panorama, la ciudadanía ha comenzado a alzar la voz. Leah de Boersner, de Espacio Cívico, fue tajante e indicó que “es un caso escandaloso de malversación de fondos. Ni siquiera Brasil con $200 millones de habitantes tiene esa cantidad de funcionarios en su Parlamento. Lo mismo con Chile: entre el Senado y la Cámara de Diputados no llegan a los 1,500 funcionarios".

No hay justificación, ni mucho menos se justifica que un solo Diputado disponga de esa cantidad de recursos. Los dineros del Estado son sagrados, y no es su finca privada”, dijo de Boersner.

Añadió que "el escarnio público es solo el principio. Los ciudadanos podemos presentar denuncias, pero las instituciones del Estado también tienen la obligación de actuar”.

Desde la Fundación Conciencia Ciudadana, Candy Chen apuntó a la falta de sorpresa ante la revelación. “Históricamente las planillas legislativas reflejan opacidad. La promesa de sacar botellas se quedó en palabras. Lo que hubo fue una migración entre planillas para maquillar contrataciones, muchas veces sin sustento”.

Chen también aplaudió la publicación de los datos por parte de la Contraloría y destacó el rol ciudadano en la fiscalización.

Para la exprocuradora y exdiputada Ana Matilde Gómez, si esta situación no deriva en una reforma estructural del manual de cargos, y no se eliminan los nombramientos políticos sin función real, todo quedará en mera presión mediática.

Si la persona no presta funciones en la Asamblea, sino que está asignada a otra institución como la CSS, el MEF o el Ifarhu, eso se tiene que corregir. Si no, no sirve de nada”, advirtió.