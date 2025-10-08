Contenido Exclusivo: Vacamonte-Veracruz, la ruta inconclusa

Después de siete años paralizado, el actual gobierno se propone reactivar la obra; los residentes de estas comunidades están a la expectativa, y esperan que se les tome en cuenta para las decisiones que quedan por delante.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras unos siete años de iniciados los trabajos, la carretera entre Vacamonte y Veracruz todavía sigue siendo tan solo una promesa para miles de panameños. Hemos vuelto al terreno para confirmar que el tramo que falta es mínimo y que en Veracruz hay algo de incertidumbre.

Lo que ha ocurrido con esta obra no es un simple retraso: es el reflejo de una promesa que arrancó en 2018 y que aún no cumple su objetivo; la espera ha sido larga y lo peor es que todavía no termina.

La vía costanera, como también se le conoce, es un proyecto estratégico que conectará a Vacamonte y El Chumical con Veracruz en Arraiján, y que hoy sigue siendo eso… un proyecto inconcluso que pesa en la rutina de miles de residentes.

Su costo inicial ascendía a 20.7 millones de dólares con dos adendas refrendadas por extensión de plazo, una en 2020 y otra en 2022, y actualmente hay otra adenda por 6.5 millones de dólares, que espera el refrendo de la Contraloría General de la República y que permitirá darle continuidad y seguramente concluir el proyecto.

La ingeniera Leydis Carrasco, de la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Obras Públicas, confirmó a TVN Noticias que la actual administración de gobierno solo espera el refrendo de la adenda por parte de la Contraloría, para proceder con los trabajos que hacen falta.

La nueva carretera consta de cuatro carriles a lo largo de los 6.5 kilómetros entre Vacamonte y Veracruz; en la actualidad registra un avance del 75%. En ese sentido, según se nos ha informado, faltan apenas 50 metros aproximadamente para conectar definitivamente a Vacamonte con El Chumical y Veracruz.

Explicó la ingeniera Carrasco que hay adecuaciones que hacer en el terreno; ya se adelantó el mejoramiento del pavimento de la carretera hasta el centro de salud de Veracruz y se canalizará el cauce del río Veracruz para construir sobre él un puente para conectar la vía.

Es preciso recalcar que, según el actual diseño, los cuatro carriles se reducen a dos carriles a partir de los 50 metros que hacen falta para concluir el proyecto, es decir, hasta el centro de salud y de ahí en adelante.

Es decir, todo este pesado tráfico vehicular atravesará el corazón de Veracruz, por vías que hoy apenas soportan el tráfico local habitual, algo que ya genera incertidumbre entre los residentes de esta comunidad, que se preguntan cómo transitarán tantos vehículos, si se verán afectados por el tranque y por dónde caminarán los peatones, si actualmente no hay aceras ni espacio para construirlas.

Inicialmente, se había contemplado la construcción de un viaducto al borde de la playa; sin embargo, en la actualidad esta alternativa no es parte de los planes del Ministerio de Obras Públicas.

Como el representante suplente del corregimiento de Veracruz, Edwar Soto, advierte que ellos como autoridad local no se oponen al desarrollo que significa este proyecto de conexión vial por el beneficio económico y turístico que el mismo podría generar, pero esperan que no se afecte en lo más mínimo el centro del corregimiento.

Esta obra, según los cálculos oficiales, beneficiará a más de 140 mil personas, tomando en cuenta que en Vacamonte hay unos 120 mil residentes y entre Veracruz y El Chumical 25 mil.

Los comerciantes de la zona, dueños de restaurantes en playa Venao, también esperan los beneficios de esta conexión que debe traer más clientes, más movimiento y nuevas oportunidades.

A diferencia de Veracruz, en Vacamonte sus residentes están más ansiosos, y es que de este lado hay una nueva infraestructura… Los cuatro carriles entre el puerto de Vacamonte y la autopista Arraiján La Chorrera empalman adecuadamente con la nueva carretera.

En un recorrido a lo largo de la nueva carretera se observaron manchas oscuras sobre la calzada de rodadura, que se presume puede ser humedad. La cámara térmica del drone de TVN Noticias así lo registró. Se hizo la consulta al MOP e informaron que se harían las evaluaciones respectivas.

De ser humedad, surge la interrogante sobre la calidad y espesor del material asfáltico utilizado, que con el peso de los vehículos esta calle pronto estará llena de huecos.

Después de siete años paralizado, el actual gobierno se propone reactivar la obra; los residentes de estas comunidades están a la expectativa, y esperan que se les tome en cuenta para las decisiones que quedan por delante.

Es preciso resaltar que no solo a los residentes de estas comunidades, sino también a los miles de conductores que verán en esta vía una alternativa, que se une a los ocho carriles y a la esperada Línea 3 del Metro, para aliviar el trauma diario que les causan los tanques hacia y desde el oeste. Ojalá la espera termine pronto y llegue como regalo de Navidad tal cual se ha dicho a fin de año.