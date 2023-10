¿Qué establece la nueva ley 'Ponte al día?

Ciudad de Panamá, Panamá/En los últimos años, Panamá se ha enfrentado a múltiples desafíos económicos como la evasión fiscal, la morosidad en el pago de impuestos y la acumulación de deudas tributarias. De acuerdo con el departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), los contribuyentes mantienen en la actualidad una deuda acumulada de 830,043,190 dólares en concepto del impuesto de inmueble, lo que equivale al 27% del total de la cartera morosa de ingresos tributarios. En cuanto a la tasa única, esta representa el 24% con un monto de 736,620,939 dólares.

Propuesta por el diputado Melchor Herrera en conjunto con la entidad, recientemente fue promulgada en Gaceta Oficial la Ley 401 del 5 de octubre de 2023, que crea medidas transitorias de recuperación tributaria y un tratamiento especial transitorio de fiscalización abreviada, gestión y de deuda tributaria, además de dictar otras disposiciones.

Esta ley tiene como objetivo aumentar los ingresos fiscales y potenciar la recaudación para garantizar que los contribuyentes puedan cumplir sus obligaciones con la DGI de manera puntual y sin enfrentar penalizaciones. Fransheska López, jefa de Recaudación de la DGI, habló en exclusiva para TVN-2.com y explicó en qué consiste esta nueva Ley y cómo los contribuyentes pueden aplicar a esta.

“Ponte al Día"

Bajo el lema “Ponte al día con la DGI”, López señaló que esta nueva campaña de la entidad busca abrir un espacio para que, por un lado, se presente el cumplimiento voluntario de los contribuyentes y, por el otro, que todas las personas que mantengan deudas atrasadas puedan acercarse a las oficinas de la DGI para que regularicen su situación tanto sea demora o en incumplimiento por obligaciones formales como declaraciones, informes, entre otros.

Con respecto a las diferencias que mantiene esta Ley en comparación con otras de recaudación, López explicó que por una parte se cuenta con el proceso de prescripciones automáticas las cuales son prescripciones de oficio que se generan de forma automática una vez que el contribuyente pague su deuda ante la DGI.

“Se prescriben de manera oficiosa los periodos anteriores a 2015. Esto solo aplica para los impuestos como la renta, aviso operaciones, impuesto complementario, etc. También hemos ampliado el Proceso de Fiscalización Abreviada (PFA) en donde las personas pueden acercarse a la entidad y someterse a un PFA, mismo que se diferencia de la fiscalización regular que realizamos de oficio cuando encontramos alguna irregularidad con un contribuyente. Luego puede también acogerse a todos los beneficios de la ley y en tal caso de que tengan que pagar algo adicional. Son las principales modificaciones que hemos realizado”, explicó.

En esta nueva ley, no hay un plazo específico para que los contribuyentes completen este procedimiento; por lo tanto, tienen la flexibilidad de solicitarlo en cualquier período sin restricciones temporales. Además, no se ha fijado un monto específico para este proceso, lo que significa que no hay una cantidad establecida como requisito.

Pagos

Pero dentro de esta legislación no solo se contemplan medidas para los deudores, dado que también se incluye la posibilidad de una amnistía hasta el 30 de noviembre de todos los impuestos, salvo aquellos que se encuentra en investigación por defraudación fiscal. En el caso de que una persona natural o jurídica desee saldar por adelantado sus obligaciones correspondientes al periodo fiscal 2024 y cuenten con un bien inmueble, pueden aplicar a un descuento del 25%.

“De igual forma, aquellas personas jurídicas que quieran adelantar el pago de la Tasa Única con respecto al periodo fiscal de 2024 para este año, se les otorga un 25% de descuento”, indicó.

El pronto pago del impuesto de inmueble y la tasa única se está incentivando toda vez que el contribuyente haya saldado el total de este 2023. Según la entidad, la elevada tasa de morosidad en el impuesto de inmueble se debe a que los contribuyentes suelen pagar este impuesto, con frecuencia, al momento de llevar a cabo una transacción, como la venta de su propiedad. Con respecto a la tasa única, se pudo conocer que la entidad ha suspendido cerca de 600,000 sociedades anónimas que no han pagado por tres años consecutivos, lo que evidencia la alta morosidad.

Por otra parte, también se considera el aumento del valor catastral de una finca agropecuaria de 350,000 a 500,000 dólares como requisito para la exoneración del impuesto de inmueble, debido al aumento en el valor de la tierra.

“Cualquier tema de pagos, ya sea que quieran pagar la totalidad de sus impuestos y acogerse a la condonación de intereses y recargos o que quieran adelantar su contribución para este año pueden hacer su pago de manera automática en el sistema y se lo reconoce. No es necesario hacer una solicitud o un trámite diferente, en el caso de los pagos dado que hay otros artículos en la Ley que sí se requieren una solicitud. El sistema está automatizado desde que salió la Ley, por lo que solo deben realizar el pago”, agregó.

Desde su entrada en vigor hasta el 30 de noviembre, la entidad autorizó la condonación del 50% de todas las multas cargadas o no en el sistema e-tax 2.0 a los contribuyentes que dentro de ese plazo paguen el 50% restante de la multa.

Preinscripción de deudas y recomendaciones

La ley permite la prescripción de deudas sobre impuesto sobre la renta, seguro educativo y aviso de operación correspondientes a períodos fiscales anteriores al año 2015.

“Todas las deudas, si nos fijamos en lo siguiente. La renta jurídica tiene un periodo normal de prescripción de siete años, es decir, que todas las contribuciones que sean del 2015 a la fecha ya están prescritas. Es por eso por lo que se decidió que en lugar de que el contribuyente lo pague, si ya está prescrito de por sí. Entonces te lo doy de manera, oficiosa”, destacó.

Por otro lado, la jefa de Recaudación recomendó a los contribuyentes que en estos momentos se les han brindado todas oportunidades que puedan acogerse tanto a beneficios como que puedan regular su situación o cualquier otra que tengan pendientes en la Administración Tributaria.

“Hemos dado muchos espacios para que el contribuyente pueda tener un cumplimiento que sea tanto factible para ellos como para la administración, algo que disminuya los puestos de cumplimiento. Considero reo que esto es un buen espacio para que las personas puedan hacer esto. La Ley está muy completa, tiene muchísimas opciones. Tiene acuerdos de pago, amplía los beneficios para para los inmuebles en tanto patrimonio familiar tributario se hace ahora de manera automática, entre otros”, puntualizó.