El hospital público en Panamá que apoya a las parejas que desean tener hijos

Ciudad de Panamá, Panamá/El 9% de las parejas en Panamá son infértiles o han sido infértiles, así indicó Carlos Poveda Nieto, jefe de la Clínica de Infertilidad del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva del Instituto de Conmemorativo Gorgas.

En Panamá en los hombres es la baja calidad de los espermas y no se sabe la causa. Mientras que las mujeres hay muchas causas entre ellas, el ovario poliquístico, endometriosis, fibromas, obstrucción de las trompas por infecciones o a enfermedades, la baja reserva hormonal y algunas otras causas que probablemente tienen que ver con problema hormonal.

De acuerdo con el especialista, la infertilidad también tiene que ver mucho con la edad de la mujer, ya que la reserva ovárica baja.

Aunque muchas personas lo desconocen, Panamá tiene un hospital público que realiza tratamientos menos costosos para aquellas parejas infértiles que quieren tener un hijo y no cuentan con suficientes recursos.

Esta clínica está ubicada en el Hospital Santo Tomás y trabaja en asociación con el Instituto Conmemorativo Gorgas. Se trata de la Clínica de Manejo de la Pareja Infertil y tiene más de 25 años de estar operando en el país. De acuerdo con el doctor Poveda, encargado de esta clínica, por año nacen aproximadamente 70 niños.

La persona debe tener una referencia de un médico que indique que tiene problema con infertilidad (ya sea el hombre o la mujer) y luego saca una cita en el primer piso de maternidad del Hospital Santo Tomás para ser atendida, explicó Poveda. Esto es exclusivo para parejas infértiles y no es necesario que estén casados.

Costo

La consulta tiene un módico precio de $1.00, el ultrasonido cuesta de $5.00 a $10.00 y las inseminaciones están cerca de $100.00.

Este tratamiento podría estar costando entre $100.00 a $200.00. Mientras que en una clínica privada podría estar costando entre $1,000 a $1,500, explicó el médico.

"Todos los tratamientos son subsidiados por el Hospital Santo Tomás y el Instituto Gorgas", indicó el doctor Poveda.

Pero esta clínica, no solo hacen inseminaciones, desde el 2020 están realizando la fertilización In Vitro.

In Vitro

El Programa de Fertilización In Vitro inició hace cuatro años, pero debido a la pandemia se tuvo que suspender y reinició nuevamente. El In Vitro es para aquellas parejas que no pueden quedar embarazadas a través de una inseminación, ya sea, porque la mujer no tiene trompa o el hombre tiene problemas severos con la producción de semen, explicó el galeno.

Con este método ya han nacido bebés e incluso hay mujeres embarazadas. El primer procedimiento se realizó el 24 de enero de 2020, resultando una prueba positiva, después de 9 años de infertilidad.

El 2 de octubre de 2020 nacieron los primeros bebés (mellizos) gracias a este método en el sistema público de salud en el país.

"El costo de este procedimiento es 1,500, pero eso hay que añadirle $2 mil en medicamentos. Los medicamentos para este método son muy costosos y la paciente tiene que estar preparada con unos $3,500, eso representaría la mitad de lo que cuesta en una clínica privada", detalló Carlos Poveda.

En esta clínica se atienden mujeres jóvenes de 20 años y hay pacientes hasta de 50 años, pero el mayor grupo es de mujeres de 40 años, confirmó Poveda.