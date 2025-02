Isabella Morgan: La ingeniera panameña que revoluciona la neurocirugía en EEUU

Ciudad de Panamá, Panamá/En el competitivo mundo de la ingeniería biomédica, una joven panameña de 27 años está dejando una huella imborrable en Estados Unidos. Se trata de Isabella Morgan, ingeniera biomédica en Sinai Biodesign, quien está liderando el desarrollo de una innovadora tecnología que promete transformar el tratamiento de hematomas subdurales, una condición que afecta principalmente a adultos mayores.

La historia de Morgan es un testimonio del poder de seguir las pasiones propias. Durante sus años escolares, se encontraba en una encrucijada para muchos estudiantes destacados: la elección entre medicina e ingeniería. “Me interesaba mucho la matemática y también la medicina”, recuerda Morgan. “No sabía si quería ser ingeniera o médica”. Fue entonces cuando un familiar le habló sobre la ingeniería biomédica, una disciplina que para ella combina ambos mundos.

Esta revelación la llevó a embarcarse en un viaje académico en la reconocida Universidad del Sur de California (USC), que la expondría a dos de sus grandes pasiones. Su educación universitaria se caracterizó por una formación integral, tomando clases junto a estudiantes de medicina e ingeniería.

“Mi universidad me dio una excelente educación y experiencia”, dijo. “Me posicionó en una muy buen lugar para después trabajar en esto”. Tras graduarse de la Universidad del Sur de California en 2020, Morgan dio sus primeros pasos en el ámbito profesional con un puesto pionero, dividido entre el hospital Mount Sinai y el New York Eye and Ear Infirmary.

Su primer gran desafío fue desarrollar una plataforma de cirugía oftalmológica para ensayos clínicos, en colaboración con una de las empresas líderes en robótica quirúrgica. Su talento y capacidad innovadora no pasaron desapercibidos, lo que le valió, una promoción a un puesto de tiempo completo en el laboratorio BioDesign de Mount Sinai.

Pero su graduación también coincidió con el inicio de la pandemia de COVID-19, un período que describe como “intenso para todo el mundo”. Sin embargo, su sólida formación académica y su pasión por el campo le permitieron adaptarse de forma rápida al entorno profesional, incluso en circunstancias tan desafiantes.

El proyecto Periscope: Una revolución en neurocirugía

En la actualidad, Morgan lidera el desarrollo del Kit Periscope, un dispositivo médico innovador diseñado para revolucionar el tratamiento de hematomas subdurales. Este proyecto, que ha ocupado cuatro años de su vida profesional, busca ofrecer una alternativa menos invasiva, pero de igual efectiva a los procedimientos actuales.

"Los métodos existentes presentan un dilema", explica Morgan. "O son muy invasivos con alta efectividad, pero riesgosos para pacientes mayores, o son menos invasivos pero con altas tasas de recurrencia". El Kit Periscope promete combinar lo mejor de ambos mundos: la efectividad de procedimientos más invasivos con la seguridad de los menos invasivos.

Lo que hace único el trabajo de Morgan es su ubicación dentro de un hospital. "Trabajo en un departamento que crea dispositivos médicos, pero queda dentro de un hospital", explica. "En cuestión de un día, puedo diseñar, imprimir en 3D y dárselo a un neurocirujano para su evaluación". Esta proximidad con los usuarios finales del producto ha sido fundamental para el desarrollo efectivo del dispositivo.

Mirando hacia el futuro

Esta joven tiene grandes aspiraciones para el futuro de la ingeniería biomédica en Panamá. Inspirada por el éxito de Costa Rica, donde los dispositivos médicos se han convertido en la principal exportación del país, sueña con desarrollar esta industria en su país natal.

"Me encantaría poder traer esa industria a Panamá", comparte Morgan. "Quiero que los panameños que estudien Ingeniería Biomédica tengan la oportunidad de ejercer su carrera profesional en su país".

Su visión incluye establecer colaboraciones entre países pioneros en la industria y Panamá, creando oportunidades para futuros ingenieros biomédicos en su país.

Un ejemplo para las nuevas generaciones

La historia de Morgan sirve como inspiración para los jóvenes panameños interesados en el mundo de las ciencias. Su éxito demuestra que es posible hacer carrera en esta industria emergente, incluso viniendo de un país donde el campo está en desarrollo.

Su mensaje para los jóvenes es claro: la ingeniería biomédica es una carrera con un futuro prometedor y un impacto tangible en la vida de las personas.

A medida que el Kit Periscope avanza hacia su aprobación por la FDA, Morgan continúa demostrando que la innovación médica no conoce fronteras. Su trabajo no solo está revolucionando el tratamiento de condiciones neurológicas críticas, sino que también está abriendo caminos para las futuras generaciones.