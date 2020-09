Coronel Matilde Torres: 'Es un reto para dejar bien a las bomberas'

Así transcurrió su infancia, haciéndose cada vez, más evidente su interés por pertenecer a las filas de los llamados "camisas rojas"; hasta que un buen día, hace ya 18 años, hizo de ese anhelo una realidad, y aún más, sin imaginarlo, se convirtió en la primera mujer en ocupar en los más de 100 años de existencia del Cuerpo de Bomberos de Panamá, el cargo de subdirectora.

Hoy, a escasos un mes y días de haber asumido esta importante responsabilidad la coronel Matilde Torres Rodríguez, subdirectora del Cuerpo de Bomberos de Panamá, cuenta a TVN -2.com, cómo ha iniciado esa experiencia, los retos, logros y legados que contempla dejar, durante su permanencia en este cargo.

“ Me siento muy contenta, es un gran reto el que estamos enfrentando con esta designación, pero me siento optimista con muchas ganas de trabajar y de dar lo mejor de mí, y poder dejar huellas en el trabajo que vamos a realizar, durante estos cuatro años”, destacó.

¿ Todos tenemos metas, comandar a los bomberos, era una de las suyas?

Cuando ingresé a la institución, la verdad no era mi meta en ese momento, puesto que la dirección como tal no existía, éramos once Cuerpos de Bomberos diferentes, habían ya comandancias, pero en el 2010, cuando se crearon las direcciones, inició esa intensión hacia la dirección de la institución a sabiendas de que no sería fácil, porque nunca una mujer había ocupado el puesto, pero me preparé durante todo este tiempo. Me decidí a participar y gracias a Dios, pues estoy aquí.

Este reto es para dejar bien a las bomberas, pues es la primera oportunidad que se nos da y sé que hay mucha expectativa en cuanto al trabajo que vaya a realizar, los aportes que pueda darle a la institución y estoy dispuesta a afrontar el reto y dar lo mejor de mí.

¿Es difícil ser parte del Cuerpo de Bomberos de Panamá?

Cuando uno tiene vocación, quiere y ama algo, de repente uno no le ve la dificultad, pero definitivamente, hay sacrificios que afrontar para cumplir con el deber, como lo es el tiempo con la familia, sobre todo en mi caso como mujer y abuela. Circunstancias que en un momento se tornan complicadas, por ese deseo de servir a la comunidad.

¿Qué opina del empoderamiento de la mujer en estos tiempos?

Esto es algo importante, ya que nosotras hemos demostrado, que con profesionalismo y no por el simple hecho de ser mujer, podemos llegar a estos cargos; debemos prepararnos, para poder aspirar a estos puestos y demostrar que estamos en el mismo nivel que nuestros compañeros.

¿Quién es Matilde Torres cuando no está en su rol de directora?

Cuando Matilde no está de directora, es madre de tres hijos; dos mujeres y un varón, y abuela de seis nietos. Cuando no estoy en la institución, procuro pasar la mayor cantidad del tiempo con la familia y atender a mis nietos.

¿Considera que su designación abrirá más espacios a la mujer en esta entidad?

Pienso que compañeras que no se atrevían a optar por estos puestos de alta jerarquía. Con mi participación y al ver que sí podemos lograrlo se atreverán. Espero y estoy segura que en los próximos años que se vuelva a abrir una convocatoria de altas jerarquías, habrá más participación femenina.

¿Qué emergencia la ha impactado más en toda su carrera?

He tenido muchas experiencias, sobre todo en las atenciones pre-hospitalarias y las situaciones donde hay niños involucrados nos marca, sobre todo por el hecho de ser madres. Una de esas experiencias, fue en una ocasión que tuve que atender a una familia que se vio involucrada en un accidente de tránsito. una situación impactante.

Como Panamá, es tan chiquita, tiempo después me encontré con miembros de esta familia, recibir el agradecimiento y conocer que todo salió bien me llenó de satisfacción.

Aportes que pretende dejar durante su periodo a la entidad

Queremos dotar a la institución de equipamiento de acuerdo a las necesidades de servicio, contar con las tecnologías necesarias para que ese servicio, sea de calidad.

Buscar que la comunidad se involucre dentro de este engranaje, que sean parte de la prevención.

Igual queremos elevar el nivel de profesionalización de las unidades bomberiles, contando con una academia de bomberos de nivel superior, universitario, propiciar la educación continúa estableciendo alianzas estratégicas, tanto nacionales como internacionales.

Trayectoria y formación

Además, de ocupar tan importante cargo, Matilde Torres Rodríguez, es abogada con una especialización en docencia superior, cuenta con una robusta hoja de vida, entre los que destacan una gran cantidad de cursos y capacitaciones tanto a nivel local como en el extranjero.

Ingresó a la entidad en el área pre-hospitalaria como asistente de la jefatura, es asistente en primeros auxilios avanzados, también se ha desempeñado en el área de investigación de incendios, adicionalmente por once años fue instructora en la Academia de Formación de Bomberos, entre otros.