Super Bowl Seattle Seahawks vs New England Patriots | 5 datos estadísticos que debes conocer antes del super domingo

Potencia aérea y agresividad defensiva frente a eficiencia, control y precisión en la disputa por el trofeo Vince Lombardi.

Panamá/El Super Bowl se disputará este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de San Francisco, California.

Seattle Seahawks y New England Patriots llegan al duelo definitivo respaldados por estadísticas contundentes que prometen un espectáculo ofensivo y defensivo a la vez.

Aquí presentamos las 5 claves estadísticas de este enfrentamiento:

1. El duelo de mariscales: volumen contra precisión La ofensiva de Seattle se apoya en el brazo de Sam Darnold, quien cerró la campaña con 4,048 yardas aéreas, 25 touchdowns y un 67.71% de pases completos. Por otro lado, los Patriots cuentan con la eficiencia quirúrgica del joven Drake Maye, quien registró 4,394 yardas, 31 touchdowns y un notable 71.95% de efectividad en sus envíos, permitiendo solo 8 intercepciones.

2. Jaxon Smith-Njigba y una temporada histórica El receptor de los Seahawks, Jaxon Smith-Njigba, se ha consolidado como el eje del ataque aéreo con una producción de 1,793 yardas recibidas, 10 touchdowns y 119 recepciones. New England intentará contrarrestar esto con el experimentado Stefon Diggs, quien acumuló 1,013 yardas, y el ala cerrada Hunter Henry, autor de 7 anotaciones.

3. Fuerza terrestre y balance en zona roja En el ataque terrestre, Kenneth Walker de Seattle superó las 1,000 yardas (1,027), mientras que Zach Charbonnet fue determinante en zona roja con 12 touchdowns terrestres. New England presenta un enfoque de control con T. Henderson (911 yardas y 9 anotaciones) y Rhamondre Stevenson, quien aportó 7 touchdowns y constancia en el reloj de juego.

4. Agresividad defensiva y presión al mariscal La defensa de los Seahawks destaca por sus 18 intercepciones, con E. Jones liderando con 5 capturas de ovoide. Además, Seattle reparte su presión con tres jugadores sumando 7 capturas (sacks) cada uno. Los Patriots responden con la solidez de Christian Gonzalez (54 tacleadas) y la capacidad de Harold Landry, líder en capturas con 8.5 sacks.

5. El factor decisivo de los equipos especiales En un partido que podría definirse por pocos puntos, los pateadores serán clave: Jason Myers (Seattle) tiene un largo de 57 yardas, mientras que Alejandro Borregales (New England) conectó 27 goles de campo, incluyendo uno de 59 yardas. Adicionalmente, los Patriots cuentan con el peligroso Marcus Jones, quien devolvió dos despejes para touchdown durante la temporada.

