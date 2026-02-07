Super Bowl: ¿césped natural o artificial? Jugadores se pronuncian sobre lesiones y polémica

El Levi's Stadium de Santa Clara , escenario del Super Bowl y casa de los San Francisco 49ers , utiliza césped natural.

Santa Clara, Estados Unidos/Cuando los New England Patriots volaron a California el fin de semana pasado para prepararse para el Super Bowl, sus empleados no perdieron tiempo en arrancar el césped artificial de su propio estadio.

Este recinto, el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts), será sede a mitad de año de siete partidos del Mundial de fútbol, que exige terrenos de juego con césped natural.

Otras noticias: Super Bowl | Encuesta Seattle Seahawks vs New England Patriots ¿quién ganará el trofeo Vince Lombardi?

Esta adaptación de canchas de la liga de football americano (NFL) ha recrudecido la indignación de sus jugadores, que mayoritariamente prefieren competir en césped natural y se preguntan por qué sus propietarios están dispuestos a complacer a otros deportes mientras los obligan a ellos a seguir jugando en terrenos sintéticos.

"El césped de verdad se siente mucho mejor en las rodillas, las caderas y las articulaciones", dijo Nick Kallerup, ala cerrada de los Seattle Seahawks, en la antesala del duelo ante los Patriots en el Super Bowl del domingo en Santa Clara (California).

El césped artificial, en cambio, "es como correr sobre concreto", señaló esta figura de los Seahawks cuya propia cancha, el Lumen Field, se someterá a la misma transformación para el Mundial.

"Disfruto mucho jugar sobre césped", coincide el linebacker de los Patriots Chad Muma. "Cuanto más envejeces, más fácil es para tu cuerpo después del partido".

Esta cuestión es un viejo reclamo del sindicato de jugadores de la NFL, que volvió a plantearlo en su conferencia de prensa anual con motivo de la gran final del domingo.

Otras noticias: Super Bowl | Matthew Stafford gana su primer MVP de la NFL a los 37 años

Más del 90 por ciento de sus miembros prefiere el césped natural, dijo el director ejecutivo interino David White, que maneja datos que muestran que el "retorno de energía" de las superficies artificiales es mucho mayor.

"Esto refuerza lo que dicen los jugadores por su experiencia y por sentido común: es más duro para el cuerpo", remarcó.

Varios jugadores dijeron a la AFP que creen que hay menos probabilidades de lesionarse en césped natural.

"Hay menos posibilidades de que se te quede atascado el pie. Siento que no se ven tantas lesiones sin contacto en césped", dijo el linebacker de los Patriots Jack Gibbens.

La NFL, de su lado, defiende que cualquier diferencia en lesiones entre superficies es estadísticamente insignificante, pero el sindicato de jugadores acusa a la liga de usar datos de una temporada atípica para respaldar su postura.

Césped nuevo -

El Levi's Stadium de Santa Clara, escenario del Super Bowl y casa de los San Francisco 49ers, utiliza césped natural, como aproximadamente la mitad de recintos de la NFL.

Para la gran cita del domingo se instaló el mes pasado un césped nuevo proveniente de una granja cercana que ha sido tratado cuidadosamente bajo luces LED rosadas.

Sus encargados no quieren repetir los problemas del último Super Bowl que albergaron, en 2016, cuando incluso los ganadores Denver Broncos se quejaron de la "terriblemente" resbaladiza superficie.

La calidad del césped natural es un punto clave en el debate con el artificial, al que los jugadores suelen referirse como "turf".

"Para mí, el césped en mal estado es peor que el turf", dijo Gibbens. En lugares con inviernos húmedos y duros, las superficies de césped "pueden volverse un poco complicadas hacia el final de la temporada".

Problemas en la Copa América -

En el pasado, cuando las canchas de NFL albergaban partidos de fútbol a menudo simplemente colocaban césped temporal sobre sus canchas sintéticas.

Las superficies irregulares resultantes suscitaron enormes críticas durante la Copa América de 2024, con jugadores frustrados al sentir las canchas como "trampolines".

Para el Mundial se han elevado los estándares y los estadios de la NFL están instalando costosos sistemas de riego y ventilación que permitirán que el césped se asiente durante varias semanas antes del torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

En cualquier caso, estadios como el de Seattle volverán a usar césped artificial después del Mundial, al ser más práctico para albergar eventos no deportivos, desde conciertos hasta espectáculos de "Monster Truck".