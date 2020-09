¿Podrá la educación a distancia sobrevivir a la pandemia por COVID-19 en Panamá?

Una pandemia que aceleró la digitalización en todos los ámbitos de la vida cotidiana y por supuesto del sistema educativo nacional, que no estaba preparado para responder y hacer frente a las necesidades tecnológicas de los alumnos, principalmente a la accesibilidad de la conexión a internet y a dispositivos que lo hicieran posible.

Los gremios magisteriales no son nada positivos sobre el futuro y aseguran que las consecuencias sobre las fallas que han quedado evidencia pueden ser fatales.

Plataformas educativas

El subdirector Nacional de Informática del Ministerio de Educación (Meduca), Carlos Martínez, explicó que conforme se fueron tomando las medidas de prevención por la COVID-19, así mismo en la institución se iba trabajando en la creación de las plataformas que representaran las mejores opciones para que los estudiantes siguieran recibiendo sus clases.

Así se establecieron las dos plataformas oficiales, surgidas como iniciativas del Meduca: Ester, para estudiantes de duodécimo grado, en el Bachiller en Ciencias, por ser el que más alumnos inscritos tiene.

En Ester, cerca de 14 mil 500 estudiantes fueron matriculados para el uso de la herramienta, en 119 centros educativos que imparten ese bachiller.

La segunda herramienta es Microsoft Teams (Office 365). Para esta última, era necesario que docentes y estudiantes tuvieran una cuenta de correo electrónico institucional (@meduca.edu.pa).

Datos del Meduca dan cuenta de que cerca de 44 mil docentes ya tienen su cuenta de correo creada, lo que representa un 93% de toda la plantilla de educadores. En tanto, 340 mil estudiantes ya tienen su cuenta de correo.

Herramientas

Martínez explica que el estudiante que se crea su cuenta de Office 365 tiene acceso a la ofimática en la nube, en la que puede usar Word, Excel, Power Point, OneDrive con un terabit de espacio, y Microsoft Teams, para las clases sincrónicas y asincrónicas.

Los educadores también tienen acceso a las mismas herramientas con el uso del correo institucional.

El Meduca también contabiliza un total de 7 mil usuarios en la herramienta Ester, un 50% de lo que esperaba, pero en la entidad entienden que quienes no han podido ingresar no cuentan con internet o equipo tecnológico.

En el caso de Office 365, se crearon 700 mil cuentas para estudiantes de las que se retiraron 340 mil. Lo que permitió medir, el pasado mes de julio, un total de 198 mil conexiones. En agosto, la cifra de usuarios de Office 365 fue de 205 mil usuarios.

Adicionalmente 15 escuelas en el país utilizan una herramienta de la empresa Educaline, denominada Titán, lo que impacta a cerca de 25 mil estudiantes, y de 2 mil 500 docentes aproximadamente.

En las áreas indígenas el acceso a la red es muy complicado. Según el funcionario se realizó la entrega de tabletas que contenían todos los contenidos de la plataforma Ester a 2 mil 313 estudiantes graduandos de las comarcas. (Ngäbe-Buglé, Guna Yala, Emberá).

Plan Educativo Solidario

Sobre el recién anunciado Plan Educativo Solidario, Martínez explicó que el acceso será solo para el uso de las dos plataformas oficiales.

Con el plan no se puede navegar en ningún sitio distinto, ni siquiera Google, por ejemplo. Pero si se pueden ver los videos que están dentro de los contenidos, que se descargan de un total de 2 gigabytes de datos que se les otorgan con el plan.

La decisión de hacerlo así fue, según explica, es porque " cualquier actividad que implique un alto consumo de datos, afecta la infraestructura de los operadores".

Gremios preocupados

El secretario General de la Asociación de Profesores (Asoprof), Fernando Ánrego, manifestó que el proceso de enseñanza desde el pasado 20 de julio, cuando se restableció el calendario escolar en Panamá, ha sido difícil.

Reitero que la principal preocupación que hay en los gremios es que los estudiantes no tienen acceso a los cuadernillos con los que se comprometió el gobierno, y que, de hecho, “ apenas se está terminando de realizar la entrega en áreas de difícil acceso, cuando se está acabando el trimestre”.

Ábrego recalca que se tienen que tomar todos los correctivos porque de lo contrario, los esfuerzos que se han hecho van a fracasar y toda la promoción de las clases a distancia será una "farsa".

Advirtió que si no se toman las correcciones a tiempo se agravará la deserción escolar en la medida que transcurran los meses “ y cuidado que de los 750 mil estudiantes que hay a nivel nacional a fin de año solo quede la mitad”.

Por otra parte, reiteró que hay alumnos que no tienen la posibilidad de acceso a un dispositivo electrónico con internet, por diferentes razones, siendo la principal, la falta de recursos y estiman que el 50% de los estudiantes no ha sido localizado por sus docentes y el 35% no se ha podido conectar a las clases a distancia.

También manifestó que el hecho de que el Plan Educativo Solidario sea solo para usar en las plataformas oficiales representa un obstáculo y se debió permitir la navegación en cualquier herramienta.

Según el dirigente, no se entiende cómo se estableció el convenio con las telefónicas, porque lo que se debió hacer fue dar internet como a los peregrinos durante la Jornada Mundial de la Juventud, que se les facilitó mediante un chip.

Aunque el subdirector Nacional Informática del Meduca dice que los docentes han sido capacitados a través de la Dirección de Perfeccionamiento, el dirigente gremial sostiene que solo 15 mil pudieron tomar algún seminario, el resto tuvo que aprender de manera empírica.