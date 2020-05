Estrena en el IFF Panamá, la película sobre un misterioso apagón en América Central

El coronavirus no ha detenido a la fiesta del cine panameño y gracias a las nuevas tecnologías, los amantes del séptimo arte podrán disfrutar de la selección de películas que trae el Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF 2020) , que se celebrará del 22 al 26 de mayo. La producción centroamericana " Días de Luz " es una de las que estará en cartelera.

“Díaz de Luz”, que narra varias historias que ocurren en diferentes regiones de Centroamérica, alrededor de un misterioso apagón de cinco días, podrá ser disfrutada en la plataforma del IFF Panamá los días 23 de mayo a las 5:00 pm y el 26 de mayo a las 2:00 pm.

Este proyecto se trata de un largometraje de ficción que cuenta seis historias paralelas que han sido filmadas en todos los países de la región de América Central ( Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica Rica y Panamá).

Se escogió a un director por país. En el caso de Panamá, estuvo dirigida por Enrique Pérez Him y por Costa Rica, Mauro Borges. Ambos también son los guionistas de la historia.

Se trabajó bajo un solo esquema de producción ejecutiva. Las principales empresas productoras son: Mente Pública (Panamá) y Dos Sentidos (Costa Rica), y los co productores minoritarios son las empresas Lupe Lupe Productions (Nicaragua), Cineastas Centroamérica (Honduras), Trípode Audiovisual (El Salvador) y Chicken Bus (Guatemala).

TVN-2.com conversó con Pérez Him sobre el estreno de esta cinta, que se hace en momentos en que la humanidad está viviendo una crisis desatada por el COVID-19 y al respecto aseguró que entre la película y la realidad hay dos situaciones distintas, pero que el acercamiento entre personas con el entorno, puede ser un tema que lleve a la reflexión.

“ La crisis que estamos viviendo actualmente es una realidad totalmente opuesta a la que se retrata en la película (…) La gente se queda sin luz en todo Centroamérica y eso provoca que se relacionen mejor con su entorno. Están más cerca entre ellos y no es a través de un celular”, destacó el director panameño que también ha estado detrás de producciones como “ Kenke” y el documental “ Caos en la Ciudad”.

Para Pérez Him, el COVID-19 no nos ha distanciado totalmente. Lo único es que no podemos salir de nuestras casas, pero podemos comunicarnos a través de los dispositivos electrónicos.

“ En Días de Luz lo que buscamos es que a través de una crisis las personas se conecten más entre sí”, reflexiono el cineasta panameño.

Sinopsis

Después de una tormenta solar de cinco días un apagón misterioso deja a América Central completamente sin electricidad, privando a 47 millones de personas de la tecnología más básica. Durante este tiempo personajes de cada país centroamericano se embarcarán en historias diferentes que los llevarán a confrontarse a sí mismos y a sus pasados. Enfrentarán a la vida en los términos más básicos después de estar completamente desconectados de las tecnologías de hoy. Miedos, amores y amistades harán erupción mientras ellos se reúnen con seres queridos bajo un cielo de color extraño que crea un aura tropical nunca antes vista.