Rotura de tubería deja sin agua a varias comunidades de Colón por más de 26 horas

Colón/Más de 26 horas sin suministro de agua potable han presentado residentes de los corregimientos de Sabanitas, Puerto Pilón, Cativá y parte de Nueva Providencia, debido a la rotura de una tubería de 12 pulgadas ubicada en el sector de Villa Luisa, en la provincia de Colón.

El director regional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Juan Enciso, explicó que la afectación ocurrió ayer, alrededor de las 9:00 a.m., cuando se recibió el reporte de la rotura. Personal técnico acudió al lugar para realizar las inspecciones y coordinar la reparación.

Durante las labores se registraron dos incidentes que retrasaron los trabajos: primero, una balacera ocurrida en la vía, que obligó a suspender temporalmente el acceso y redujo el área de trabajo; y luego, en horas de la noche, un accidente en el que un funcionario quedó sepultado, aunque sin lesiones graves.

Enciso precisó que la tubería afectada (de 12 pulgadas y compuesta de asbesto cemento) abastece directamente el área de Pilón. Para efectuar la reparación fue necesario cerrar el 50 % de la válvula que suministra a Sabanitas II, lo que generó baja presión o falta de agua en los sectores mencionados.

En cuanto al restablecimiento del servicio, el director regional indicó que se espera concluir los trabajos entre 5:00 p.m. y 6:00 p.m. Las áreas más lejanas, como Villa Londra y las zonas altas de San Isidro, podrían recibir agua entre 10:00 p.m. y 11:00 p.m., mientras que otras zonas recuperarían el suministro al menos una hora después de culminar la reparación.

La situación también ha generado afectaciones en el tráfico vehicular en el punto de intervención, mientras se continúan los esfuerzos para restablecer plenamente el servicio a los residentes colonenses.

Con información de Néstor Delgado