Trabajos de limpieza preventiva afectarán suministro de agua en Penonomé este martes

La medida responde a labores necesarias para garantizar el correcto desempeño de los equipos de bombeo y asegurar la calidad del servicio.

Penonomé, Coclé/Varios sectores del distrito de Penonomé, en la provincia de Coclé, podrán presentar afectaciones en el suministro de agua potable este martes 9 de diciembre, debido a trabajos de limpieza preventiva en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora.

De acuerdo con información proporcionada por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), las labores se desarrollarán entre las 5:00 p.m. y las 11:00 p.m., periodo durante el cual las operaciones de la planta podrían verse limitadas. La limpieza, según la entidad, busca garantizar el funcionamiento óptimo de los equipos de bombeo y la continuidad del servicio.

Las zonas que podrían experimentar baja presión o falta de agua son: Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Paseo del Río, Villas de Llano Marín y CRUC, así como Cerro Centenario, 8 de Diciembre, Miraflores, El Prado, Altos del Prado, Las Lomas, Villa Cumbrera, Villa Bonita, Pueblo Nuevo, Vista Hermosa, Las Delicias, Villa Karola, San Antonio, avenida Central y áreas cercanas.

Las autoridades recomiendan a los residentes tomar las previsiones necesarias mientras se ejecutan los trabajos y hasta que el sistema restablezca su operación regular.