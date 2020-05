Festival de Cine de Panamá: antídoto contra la pandemia

Como el cine no se detiene el Festival Internacional de Cine de Panamá tampoco. Igual que muchos de los grandes festivales del mundo estrena la modalidad digital para que desde casa podamos disfrutar de interesantes propuestas cinematográficas.

A partir de este viernes 22 y hasta el 26 de mayo, tanto los cinéfilos panameños como de otras partes del mundo, podrán disfrutar de la novena edición de IFF Panamá.

Aunque fue una decisión difícil para sus organizadores, de acuerdo con su directora ejecutiva Pituka Ortega Heilbron, después de mucho pensarlo, decidieron que valía la pena presentar una propuesta cinematográfica que habían empezado a organizar desde el año pasado y que ofrece una potente selección de cintas de nuestro país y de la región.

La mecánica

Aunque la experiencia será singular este año, los organizadores buscan crear la sensación de la sala de cine por lo que las películas se verán en tandas. La selección consiste en 13 películas en su mayoría de América Latina. Cada cinta se presentará dos veces, igual que en el festival, de manera que los espectadores tengan oportunidad de organizar su calendario.

Los interesados pueden comprar los boletos para las películas a través de la página web WWW.iffpanama.org a un costo de $5.00 por sesión o en planes de 6 películas por $24.00 y 12 por $45.00.

Las compras tienen que hacerse a través de una tarjeta de crédito y usando el correo electrónico se tiene acceso a la película comprada en la fecha escogida. Es importante comprar las entradas con anticipación ya que también existe un aforo limitado para las mismas.

Los boletos comprados en planes también pueden ser utilizados no solo para las películas, con ellos se puede participar en las Mesas de Diálogos.

La selección

“Decidimos seleccionar películas que inviten a la reflexión precisamente en los momentos que estamos viviendo. El cine independiente y el latinoamericano habla mucho de nuestras realidades, de nuestras verdades y lo hace de una manera cruda, pero a la vez poética”, afirmó la directora en una entrevista a TVN Noticias.

Aunque se trata de un festival internacional, la selección es principalmente de cintas producidas en América Latina con algunas coproducciones con Europa y Estados Unidos.

En la programación oficial se incluyeron 12 cintas entre las que hay dos panameñas: Panquiaco, que abre el festival el viernes 22 a las 6:15 pm. Es una cinta de Ana Elena Tejera con fotografía de Mateo Guzmán Sánchez y que fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam. Luego de la película habrá un conversatorio con la directora.

Además, se estrena Vocación de panameño Abner Veltier, documental que se podrá ver el domingo 24 y lunes 25 de mayo.

El resto de la selección incluye las películas:

Araña, una coproducción entre Chile, Argentina y Brasil de Andrés Wood;

Así habló el cambista, película de Federico Veiroj coproducida por Uruguay, Argentina y Alemania;

Días de Luz es un trabajo colectivo en el que participaron directores de Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Cada uno cuenta una peculiar historia. Por Panamá participa como director Enrique Pérez Him. Por los demás países centroamericanos participaron Mauro Borges, Gloria Carrión, Julio López, Enrique Medrano y Sergio Ramírez.

I am not alone de Garin Hovannisian de Armenia y Estados Unidos.

La vida invisible de Karim Ainouz de Portugal.

Me llamo Gennet, del director español Javier Quintanilla.

Santuario es un documental de Álvaro Longoria que protagonizan los hermamos Javier y Carlos Bardem y que gira en torno a la temática del medio ambiente.

Sin señas particulares de Fernanda Valadez está coproducida por México y España.

Sorry we miss you, de Ken Loach Reino Unido, Francia y Bélgica

Tres veranos de la brasileña Sandra Kogut .

Los organizadores del festival han incluido la cinta La flor de la vida de Claudia Abend y Adriana Loeff de Uruguay en una sola función el sábado 23 de mayo a las 11 am. La recaudación de la taquilla de esta película, que aborda la temática de la tercera edad, será donada en su totalidad a la Fundación Luz y Vida.

Para conocer las fechas y horas, así como la información completa de todas las películas entra a www.iffpanama.org

Diálogos con las estrellas

“El cine ha reconstruido culturas después de eventos traumáticos, sería bueno evaluar todas estas cosas. Es un grupo bastante rico de personas que creemos tiene mucho de aportar”, afirmó Pituka.

Es así como preparando motores para el estreno de la primera película, el IFF Panamá propone reflexionar con gigantes del cine iberoamericano en la primera Mesa de Diálogo el viernes 22 a las 10:00 am.

En 90 minutos los asistentes podrán conversar con los destacados actores Ricardo Darín de Argentina, Geraldine Chaplin de Inglaterra y con el español Luis Tosar.

La segunda Mesa de Diálogo será el sábado 23 a la 1:00 pm y contará con la participación de los mexicanos Eugenio Caballero, Nico Celis y Marina de Tavira. También con Elena Manrique de España y Cristina Gallegos de Colombia.

Y la última se dará el domingo 24 de mayo a las 2:00 pm y en esta participarán Yalitza Aparicio de México, Daniela Vega de Chile y Jairo Bustamante de Guatemala.

Estos diálogos estarán moderados por Pitula Ortega Heilbron, Directora Ejecutiva del IFF Panamá y Diana Sánchez, Senior Director of Film, Festival Internacional de Cine de Toronto – TIFF.

Para participar en los diálogos el costo es de $5.00 por sesión y se compra desde la página web del festival.

Defender la cultura

Para Pituka Ortega Heilbron en estos momentos los gestores culturas tienen que echar mano de la cultura para mitigar el severo impacto que esta crisis está generando en todos los sectores de las industrias culturales que juegan un papel importante en la economía de todos los países.