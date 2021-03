Ocho lugares para hacer turismo interno en la provincia de Coclé

Después de meses sin poder salir los fines de semana, finalmente el Ministerio de Salud (Minsa), ha relajado un poco las medidas de movilidad para la población a partir del sábado 6 de marzo, cuando deja de estar vigente la cuarentena total de sábados y domingos, impuesta desde mediados del año 2020.

Sin embargo, el Minsa ha advertido que la relajación de las medidas dependerá de la incidencia de casos positivos, por lo que han hecho énfasis en que la pandemia por COVID-19 sigue y “ más que nunca” hay que mantener las medidas de bioseguridad.

Muchas personas se organizan desde ya para empezar a retomar un poco la normalidad, planificando visitas a sitios de interés turístico dentro del país. Pero si no sabe por dónde empezar, le dejamos ocho lugares para hacer turismo interno dentro de la provincia de Coclé, según el guía turístico Jerry Moreno.

Chorros de Olá

Para llegar las personas tienen que pasar Penonomé y llegar hasta la entrada de Churubé, entrar al pueblo y en el caso de que las personas no tengan guías, se pueden ayudar preguntando hasta llegar al pueblo de Olá. Los autos llegan hasta la entrada del Chorro, de allí las personas tienen que caminar un tramo de aproximadamente 15 minutos para la primera caída. No representa un trayecto difícil.

Es un lugar agradable para que las personas pasen un buen momento en familia. Aunque no está adaptado para el turista es un sitio seguro, sobre todo en la época seca. En la temporada lluviosa “ hay que tener un poco de cuidado porque existe un punto ciego en el que no se podría ver el momento en el que baje una cabeza de agua”, detalla el guía.

La segunda caída está a 45 minutos de caminata y es recomendable para personas que tengan un poco más de condiciones físicas. No se recomienda para niños. Quienes van, deben ir con ropa fresca, hidratación, protector solar y como Olá no está desarrollado turísticamente, no hay restaurantes así que cada quien tiene que llevar sus alimentos.

Las Cascadas Tavida

Está ubicada dentro de un ecolodge denominado Villa Tavida en el corregimiento de Chiguirí Arriba. A una hora aproximadamente de la ciudad de Penonomé. El sitio, está adaptado para recibir turistas y desde que se llega a la entrada del lugar, la caminata para la caída de agua no demora más de seis minutos. Es un sitio seguro y tiene costo de entrada.

Los chorros de Pozo Azul

Ubicados en el corregimiento de Loma Grande cuenta con estructuras para turistas. Los autos 4x4 llegan hasta el sitio, en el caso de sedanes, se deberán quedar en la entrada del pueblo y de allí se deberá tomar un 4x4 de la comunidad que prestan el servicio de traslado, explica Moreno.

Es un punto familiar que es muy seguro de visitar en la estación seca [o verano]. “ Es uno de los lugares más bonitos que tiene la provincia de Coclé” porque el agua se ve de color turquesa y es totalmente transparente. Tiene tres “piscinas separadas” que parecen pailas y las tres se pueden visitar, de manera segura.

En ese sitio tampoco hay restaurante cerca, por lo que se deberá llevar algo para comer. Ese sitio, está a 30 minutos antes de Tavida. Se debe tomar la vía de Churuquita Grande. Tiene costo de entrada.

Chorro Los Valles – distrito de Olá

Ubicado en el corregimiento de Guzmán, antes de llegar a la entrada de Olá (Aparece Guzmán en Google Map). Adaptado con algunas instalaciones para recibir turistas

Según el guía consultado por TVN-2.com, es un “ chorro particularmente bonito en estación lluviosa por la fuerza del agua”. Es un sitio rocoso por lo que se deben tomar precauciones como evitar estar cerca de los desfiladeros del chorro porque la caída es de 15 metros aproximadamente. Pero aun así muchas familias acuden.

Se puede hacer senderismo con guías del sitio o externos. Las personas pueden comprar comidas. Tiene costo de entrada

Cerro La Silla – Valle de Antón

Ubicado antes del Mirador de El Valle de Antón, en la entrada de la comunidad de El Roble. Si las personas no van en un auto 4x4, pueden caminar un trayecto de entre 20 o 30 minutos y escalar ambos picos que tiene el cerro, puede tomar un tiempo de 40 minutos. Es un sitio recomendable para toda la familia.

Es un “cerro bastante fácil” y cualquiera lo puede hacer, detalla Moreno.

Cerro Turega – Valle de Antón

Ubicado en el corregimiento de Altos de la Estancia. Este lugar se recomienda para personas que se hospedan en El Valle y se contrate un auto que los traslade. Debe ser una expedición con guía y se trata de una caminata de entre 4 a 6 horas.

“ Se recomienda para personas que hacen ejercicios” por el tipo de aventura que representa. El guía suele organizar el almuerzo con los lugareños. Igual las personas pueden llevar sus propios alimentos.

Cerro Cara Iguana en el Valle de Antón

También en El Valle de Antón, está en el mismo pueblo. Un cerro puntiagudo que toma entre 45 minutos o una hora para subirlo hasta la cima. Se pueden apreciar diferentes puntos. Se recomienda para apreciar amaneceres o atardeceres sobre todo en época de verano. Las personas pueden hacerlo por su cuenta, pero siempre se recomienda ir en compañía de un guía.

Cascada El Águila – Valle de Antón

Está ubicada en el Valle de Antón, corregimiento de El Nancito. Para ese recorrido, es recomendable hacerse acompañar de un guía, porque los caminos pueden tornarse confusos y una persona que no sepa podría perderse. El trayecto demora entre una hora y una hora con 45 minutos.

Es una caminata de una dificultad de básica a intermedia. La pueden hacer niños de siete años en adelante y cualquier persona que no tenga ninguna lesión grave. Además de ver la misma cascada, se puede observar la ciudad de Penonomé. Es un área en el que no hay restaurantes por lo que se tiene que llevar agua y algunos snacks, no tantas cosas para que el recorrido sea cómodo.

“ Aunque en el área no hay tantos animales, hacer el recorrido es toda una experiencia”, expresó Moreno.

Preparación

Para quienes les gusta la aventura y que el regreso no sea abrumador, Moreno recomienda en primer lugar es ver hacia donde se está yendo la gente para evitar llegar a un punto que esté muy congestionado.

Otro aspecto muy importante, es hacer las reservas con tiempo, para es importante revisar si el sitio al que se desea visitar lo exige.

Pide a los padres de familias que en todo momento estén pendientes de sus hijos, sobre todo si acuden a sitios con ríos y playas. Además, manejar con precaución.

Cuidar a los niños cuando se van a lugares campestres para evitar todo tipo de picaduras y si se viaja con personas alérgicas, llevar medicinas o posibles antídotos ante cualquier emergencia.

Los interesados en conocer algunos de los lugares pueden contactar a Arians Tours al +50766742228.