El defensor panameño Fidel Escobar, de 22 años de edad, continuará vistiendo la elástica del New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS), confirmó el propio jugador a SomosLaSele.com este miércoles.

“Seguiré en el New York Red Bulls. Me quedaré allá, en Nueva York”, dijo el zaguero internacional con la Selección de Panamá en exclusiva a este medio.

No obstante, Escobar no quiso ahondar más en el tema y prefirió no revelar más detalles de la operación: “Hablen con Edgardo Rubén Carles, mi agente. Él es el que sabe todo”.