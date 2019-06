En menos de un mes, los nuevos gobernantes tomarán las riendas del país y las autoridades entrantes tendrá que tomar decisiones importantes para reactivar la economía panameña. Ya hay polémica por las finanzas públicas y por las medidas que deberá tomar el gobierno entrante.

“Entendiendo que hay un hueco en las finanzas públicas, necesitamos saber el tamaño para tener un diagnóstico y empezar el 1 de julio a revitalizar la economía”, manifestó el vicepresidente electo, José Gabriel Carrizo.

El politólogo, Harry Brown, opinó en su cuenta de Twitter: “La presión fiscal en Panamá es baja, así que la discusión no deber ser si hay que pagar más impuestos. La discusión aquí debe ser quien paga”.

“Antes de llegar a una reforma tributaria, se deben revisar primero los gastos como subsidios que andan por los 1,500 millones de dólares. Se tienen que revisar, se tienen que priorizar”, destacó el economista, Olmedo Estrada.

“Los gastos de funcionamiento, especialmente los gastos de planilla, se han aumentado en los últimos 5 años. Tenemos que revisar eso. Solo en planilla, el gasto anual ha aumentado 1,200 millones”, detalló Jorge Juan De la Guardia, presidente de la Cámara de Comercio.

“Las alianzas público privadas no son una varita mágica. Es una opción, pero no es la única. No todo lo que se tenga que hacer en este país se va a poder hacer a través de alianzas público privadas”, señaló Mercedes Eleta, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

El sector empresarial también sugiere la contención del gasto y una buena planificación.