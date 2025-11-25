Black Friday: Acodeco recomienda 'no compren a lo loco, consuman con responsabilidad'

La principal anomalía es que el precio que está marcado en el descuento no es el precio que corresponde cuando lo vas a pagar a la caja, afirma la Acodeco.

Ciudad de Panamá/Con el Black Friday a la vuelta de la esquina y la fiebre por viajar al Mundial en aumento, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) emitió una serie de recomendaciones clave para evitar estafas y ofertas engañosas.

En una entrevista con Noticias AM, su administrador de la Acodeco, Ramón Abadi, advirtió: “No compren a lo loco, consuman con responsabilidad. Recuerden que un consumidor informado tiene poder”.

Nota relacionada: Comercios y autoridades se alistan para el Black Friday del 28 de noviembre

Ofertas reales vs. publicidad engañosa

Acodeco ya inició operativos de verificación en comercios a nivel nacional. En solo un día, de 81 establecimientos visitados, se detectaron 16 infracciones, principalmente relacionadas con publicidad engañosa.

“La principal anomalía es que el precio que está marcado en el descuento no es el precio que corresponde cuando lo vas a pagar a la caja”, explicó Abadi.

Uno de los trucos más comunes es anunciar un descuento del “70 %”, pero aplicarlo solo a productos seleccionados sin informarlo claramente. Ante esto, el administrador fue contundente: “Ustedes son la Acodeco”. Instó a los ciudadanos a tomar fotos de los precios antes y durante las ofertas para contrastarlos y, en caso de irregularidades, presentar denuncias —incluso anónimas— con las pruebas necesarias.

Las sanciones por estas faltas pueden llegar hasta 25 mil dólares, dependiendo del producto. Además, Abadí recordó que “siempre pida su factura fiscal” y, en el caso de facturas en papel, “tomen siempre una foto”, especialmente en compras de artículos electrónicos o costosos, ya que la ley estipula una garantía mínima de tres meses.

Cuidado con las agencias “brujas” del Mundial

Con la selección panameña clasificada al Mundial, muchas personas ya buscan paquetes de viaje. Sin embargo, Acodeco alerta sobre el auge de agencias “brujas” que operan solo en internet, sin licencia de la Autoridad de Turismo de Panamá. “Son los consumidores del interior los más vulnerables”, señaló Abadi, al referirse a quienes no verifican la existencia física de estas empresas.

Estos paquetes pueden costar entre 2,400 y 8,000 dólares, y muchas veces se pagan por partes. Pero si la agencia no está autorizada, el riesgo de estafa es alto. Por eso, Acodeco publicará próximamente una lista oficial de agencias de viajes autorizadas, incluyendo aquellas que aplican descuentos para adultos mayores y personas con discapacidad.

En caso de problemas, Abadí aseguró que la institución brinda apoyo tanto administrativo como penal: “Vamos a ayudarlos a colocar la querella por estafa en el Ministerio Público”.

Finalmente, el administrador reiteró que en supermercados, los descuentos deben reflejarse al instante en caja, no al final de la compra. Y anticipó que la futura Ley 473 del 2025 de Precio Único facilitará que los consumidores verifiquen que lo que ven en góndola es lo que pagan.

“Hay mucho dinerito en la calle”, concluyó Abadi, “así es que usted a tomar conciencia y sea muy, muy precavido”.