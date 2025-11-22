Comercios y autoridades se alistan para el Black Friday del 28 de noviembre

Con la proximidad del Black Friday, tiendas, compradores y autoridades de seguridad se alistan para una fuerte actividad comercial.

Ciudad de Panamá/Los comercios del país ya comenzaron a promocionar sus ventas especiales con miras al Black Friday, que se celebrará el próximo viernes 28 de noviembre. Ante este escenario, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) anunció que, a partir del lunes, iniciará operativos para verificar que las ofertas cumplan con lo establecido y que la información brindada al consumidor sea clara y veraz.

Entre los compradores, las expectativas se centran principalmente en los electrodomésticos y la línea blanca, artículos que suelen registrar los mayores descuentos durante esta fecha.

“Los electrodomésticos serían muy buenos; en la casa siempre se necesita ese tipo de equipo”, comentó una consumidora consultada por TVN Noticias.

Acodeco recordó que, aun cuando los productos se ofrezcan en promoción, estos no deben perder la garantía.

🔗También puedes leer: Selección de Panamá| Acodeco hace recomendaciones a fanáticos que planeen viajar para el Mundial 2026

“Todos deben tener garantía. Lo que muchas veces indican los comercios es que si una mercancía está en promoción no tiene cambio, pero aunque esté en promoción, si se ha dañado, tienen que cumplirle por la garantía”, explicó Guadalupe Murillo, jefa encargada de Educación de Acodeco.

Por su parte, la Asociación Panameña de Centros Comerciales señaló que, aunque el Black Friday es una actividad que cada comercio decide implementar, brindan apoyo en materia de logística y seguridad. Además, hicieron recomendaciones a los consumidores para evitar incidentes durante la jornada, que suele registrar una alta afluencia.

“Deben tener mucha seguridad en cuanto al manejo de su dinero. Llevar niños también es un tema importante, porque debido a la cantidad de personas pueden darse situaciones de incomodidad, la mayoría por distracciones. Nosotros mantenemos comunicación con la Policía Nacional y habrá un aumento en la presencia policial en los centros comerciales”, indicó el gremio.

Con información de Elizabeth González