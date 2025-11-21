Operativo de fin de año arrancará el 1 de diciembre con más presencia policial

En una conferencia de prensa conjunta, los estamentos de seguridad detallaron la cantidad de recursos humanos y logísticos que serán movilizados para prevenir delitos y garantizar la seguridad en áreas priorizadas.

Panamá/Las autoridades de seguridad anunciaron este viernes el despliegue de un reforzado operativo policial para las fiestas de fin de año, una temporada marcada por el pago del décimo tercer mes, desembolsos bancarios, incremento del comercio y actividades masivas como los desfiles navideños.

En una conferencia de prensa conjunta, los estamentos de seguridad detallaron la cantidad de recursos humanos y logísticos que serán movilizados para prevenir delitos y garantizar la seguridad en áreas priorizadas. En total habrá un despliegue de 12,341 agentes para blindar la protección de la ciudadanía en todo el territorio nacional durante las festividades de diciembre.

La Policía Nacional destinará 7,207 agentes, la Aeronaval 2,715, Senafront 1,500, Migración 818 y SUME 911 utilizará 101, entre paramédicos y personal de oficina.

El subdirector de la Policía Nacional, Héctor Delgado, informó que cuentan con alrededor de siete mil agentes que serán distribuidos en centros comerciales, zonas residenciales y otros puntos identificados como de alta afluencia durante estas semanas.

Las instituciones recalcaron que el aumento del movimiento comercial y de personas exige reforzar la presencia de unidades en puntos críticos previamente mapeados por los estamentos de seguridad.

Además de las advertencias dirigidas a la población nacional, las autoridades emitieron recomendaciones específicas para los extranjeros que visitan el país o residen temporalmente.

El director de Operaciones de Migración, Eric Araúz, señaló que “los documentos que deberán presentar siempre: pasaporte vigente, un mínimo de tres meses; visa o permiso según el país; el documento de estancias actualizadas o fotografías que permitan establecer sus generales. En caso de pérdida, es importante recordar que debe reportar o interponer la denuncia ante la autoridad competente, como es la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial, por pérdida de documento. Dirigirse a una representación diplomática en todo caso y mantenerse informado de manera actualizada utilizando los medios y canales seguros”.

Las autoridades recordaron que este operativo de Fin de Año Seguro iniciará el próximo 1º de diciembre, con el apoyo coordinado de todas las entidades encargadas de la seguridad pública.

Con información de Meredith Serracín.