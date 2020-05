'Panorama económico generado por la pandemia es peor de lo que se preveía'

El panorama económico para Panamá y el mundo no solo sigue siendo complicado debido a la pandemia generada por el COVID-19, sino que es mucho más grave de lo que se preveía hace un mes, afirmó el economista Felipe Chapman.

La realidad que se ve, afirma, se acerca cada vez más a lo ocurrido para la gran depresión, que se inició en Estados Unidos en el año 1929 y que duró más de una década con "picos y valles" en actividades económicas.

Chapman dijo que previo al COVID-19 el nivel de desempleo de Panama era de aproximadamente 120 mil personas, a lo que se suma las cerca de 200 mil personas que por la pandemia mantienen sus contratos suspendidos.

Ese número dimensiona el impacto que puede tener la contracción provocada por el COVID-19, dijo.

Recomendó asegurar que el sistema financiero funcione adecuadamente, al igual que los sistemas de pagos, que no colapsen y que haya las condiciones macroeconómicas para que las entidades financieras estén en la capacidad de prestar al mercado para cuando se quiera inyectar capital de trabajo.

El experto apunta a que lo que se debe hacer para que el país no se vea más afectado, es poder contener la pandemia y para eso se debe garantizar que los ciudadanos que no tienen recursos para sustentar a sus familias se puedan quedar en casa, ya que “ salen de casa no buscando la muerte o la enfermedad, lo hacen por necesidad”.

Dijo que el regreso a la normalidad y el tiempo que se pueda tardar, la evidencia demuestra que se se toman medidas de austeridad en un momento dado en el que la inversión pública y privada se está contrayendo y por ende el el Producto Interno Bruto y si se trancan los sistemas financieros, definitivamente la recuperación va a ser más lenta.

Pero si lo anterior no pasa y se logra tener buen estímulo en términos de consumo y la inversión inicialmente pública y después a lo privado, con un sistema que esté funcionando y que no solo pueda mantenerse a flote durante la pandemia, sino que rápidamente pueda volver al mercado a prestar a la micro, pequeña y mediana empresa, se podrá ver una tendencia de crecimiento para el 2021, eso si se tiene éxito en la contención del virus.