Aguinaldo en Panamá: cómo aprovecharlo mejor con beneficios digitales como Pluxee

Ciudad de Panamá, Panamá/Diciembre, mes de balances, celebraciones y gratitud. En Panamá, muchos trabajadores esperan con ilusión el desembolso del llamado aguinaldo, un extra al salario que muchas empresas otorgan como reconocimiento al empeño durante el año.

Si tu empresa está entre las que dan esta bonificación, este es el momento perfecto para pensar con inteligencia cómo usarla. Y sí: darle un giro moderno con soluciones como Pluxee puede marcar la diferencia entre un beneficio más o un verdadero impulso al bienestar del equipo.

¿Qué es el aguinaldo y quién lo otorga?

El aguinaldo es una gratificación adicional que algunas compañías en Panamá entregan a sus empleados al cierre del año. Se ofrece de forma voluntaria: no existe una obligación legal general que obligue al empleador a concederlo.

Además, aunque puede acompañar al llamado Décimo Tercer Mes, este último sí goza de carácter obligatorio. El aguinaldo, en cambio (si la empresa lo decide) es simplemente un gesto extra: un bono, una gratificación, una forma de decir “gracias por tu entrega este año”.

Eso lo convierte en una herramienta flexible, que puede adecuarse al perfil de los colaboradores, al presupuesto empresarial, y a las metas de clima laboral.

¿Por qué muchas empresas lo usan como incentivo?

Dar un aguinaldo, o complementarlo con un beneficio flexible, tiene ventajas claras:

Es un reconocimiento tangible al esfuerzo del año, lo que motiva y fortalece la fidelidad.

Permite a los empleados afrontar gastos típicos de diciembre: compras navideñas, cena familiar, celebraciones, etc. Muchas familias organizan su presupuesto precisamente en torno a este extra.

Mejora la percepción de la empresa como empleadora que cuida su gente, lo que puede traducirse en menor rotación y mejor clima laboral.

Pero, ¿Qué pasa si en lugar de entregar efectivo se ofrece un valor agregado? Aquí aparece una oportunidad interesante.

Beneficios digitales vs. efectivo: ¿por qué considerar soluciones como Pluxee?

Tradicionalmente, el aguinaldo se entrega en dinero. Pero muchas empresas están optando por beneficios flexibles o bonos digitales, que ofrecen ventajas adicionales:

Libertad de uso: los empleados pueden elegir en qué gastar, ya sea supermercados, restaurantes, tiendas… según sus prioridades familiares o personales.

Menor carga administrativa: gestionar bonos digitales suele ser más sencillo que canastas físicas o vales específicos.

Percepción de valor agregado: al convertirse en un “beneficio corporativo moderno” refuerza la imagen de empresa innovadora y preocupada por el bienestar.

Así, herramientas como Pluxee no solo entregan valor económico, sino también comodidad y flexibilidad real para el colaborador.

Cómo sacarle el mejor provecho al aguinaldo este diciembre con Pluxee

Si tu empresa planea otorgar el aguinaldo este mes, te comparto algunas ideas para maximizar su impacto:

1. Comunica con claridad la opción de beneficio digital

Acompaña el anuncio con información sobre Pluxee: qué es, cómo usarlo, beneficios, comercios afiliados. Muchas personas aún pueden ver el aguinaldo como “efectivo obligatorio”, mostrar la alternativa digital como una oportunidad, puede cambiar la percepción.

2. Permite elección individual

No todos los colaboradores tienen las mismas necesidades: algunos quizá prefieran efectivo para pagar deudas; otros, un bono digital para compras navideñas. Dar la opción (sin imposición) es clave para que el beneficio sea realmente apreciado.

3. Promueve su uso inteligente

Sugiere ideas: compras navideñas, cena con la familia, ahorro, regalos... Un bono digital con libertad de uso puede ser más útil que una canasta genérica.

4. Acompaña la entrega con un mensaje de reconocimiento

El aguinaldo no es solo un extra económico: es un gesto de gratitud. Acompañarlo con comunicación humana (agradecimiento, reconocimiento del esfuerzo) refuerza su valor emocional y mejora el clima interno.

Beneficios para las empresas al usar Pluxee

Para la empresa, no solo es una cuestión de modernidad o comodidad: hay ventajas prácticas reales:

Gestión simplificada: entrega digital en lugar de logística de vales, canastas o efectivo.

Costos controlados y previsibles: se puede definir un monto fijo por colaborador.

Retención y motivación: un beneficio flexible y bien comunicado puede mejorar el compromiso del equipo.

Imagen corporativa positiva: posiciona a la empresa como innovadora, consciente del bienestar y cercana a sus colaboradores.

Un diciembre con sentido: más allá del extra

El aguinaldo tradicional cumplió su función durante años: entregar un extra de fin de año. Pero hoy, con nuevas dinámicas, necesidades y expectativas, ese extra puede transformarse en una experiencia valiosa tanto para colaboradores como para empresas.

Adoptar soluciones como Pluxee no solo facilita la entrega del beneficio: da libertad, dignifica la gratificación y refuerza el lazo entre empresa y equipo. Es decir: convierte un mero pago en un gesto significativo.

Si estás pensando en cómo manejar tu aguinaldo este mes… ¿por qué no darle un giro moderno y humano? Quizás esa decisión marque la diferencia en cómo tu equipo recuerda este diciembre.

Más allá del monto, lo que realmente cuenta es el valor que le das al agradecimiento.