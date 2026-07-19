¡Anota la fecha! SE VALE TODO llega a TVN el 24 de agosto a las 5:00 p.m.

SE VALE TODO nace con un objetivo muy claro: reunir nuevamente a las familias frente al televisor para compartir un momento de diversión después de la jornada diaria.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las tardes de la televisión panameña están a punto de cambiar por completo. Si creías que ya lo habías visto todo, es momento de prepararte porque TVN trae una propuesta completamente diferente, llena de energía, emoción y muchas sorpresas. A partir del 24 de agosto, desde las 5:00 p.m., llega SE VALE TODO, el nuevo programa de entretenimiento que promete convertir cada tarde en una experiencia donde cualquier cosa puede pasar.

Olvídate de las rutinas. Aquí no existen los guiones predecibles ni los momentos aburridos. En SE VALE TODO, el objetivo es uno solo: divertir a toda la familia con un formato fresco, dinámico y lleno de adrenalina, donde los protagonistas serán tanto reconocidas figuras como personas comunes dispuestas a aceptar cualquier desafío con tal de ganar increíbles premios.

Porque sí, aquí el nombre del programa lo dice todo: ¡se vale reír, se vale competir, se vale sorprenderse y, sobre todo, se vale pasarla bien!

Una fórmula que lo tiene todo

¿Qué hace diferente a SE VALE TODO? Precisamente que reúne en un solo lugar todos esos ingredientes que hacen irresistible un programa de entretenimiento.

Habrá juegos que pondrán a prueba la rapidez mental, la coordinación y la creatividad de los participantes. También desafíos inesperados donde cualquier error puede convertirse en el momento más divertido del día, dinámicas llenas de humor, competencias entre equipos, música, baile, improvisación y una lluvia de premios que mantendrá la emoción hasta el último minuto.

Pero lo mejor es que cada programa será diferente. Nadie sabrá exactamente qué ocurrirá cuando arranque la transmisión, y eso convierte cada emisión en una experiencia completamente nueva tanto para quienes participan como para quienes la disfrutan desde casa.

El público también será parte fundamental de esta gran aventura, viviendo la emoción de ver cómo personas comunes se enfrentan a retos inesperados junto a reconocidas figuras del entretenimiento panameño.

Un elenco que promete hacer de todo

Si el formato ya suena divertido, el equipo que estará al frente de esta nueva producción promete elevar la diversión al siguiente nivel.

Andrea, Ingrid, La Bibi, Melfi, Gabo, Joako, Sonia y Augusto conforman el grupo de talentos que acompañará cada tarde a los participantes.

Ocho personalidades completamente diferentes, con estilos únicos, mucho carisma y una misión muy clara: hacer que cada reto sea todavía más entretenido.

Cada uno aportará su espontaneidad, ocurrencias y sentido del humor para convertir las competencias en momentos inolvidables. Habrá quienes impulsen a los participantes a dar lo mejor de sí, quienes provoquen carcajadas con sus comentarios y quienes sorprendan con ocurrencias que nadie verá venir.

Y cuando juntas a ocho talentos con personalidades tan distintas, las posibilidades son prácticamente infinitas.

Habrá momentos de celebración, nervios, emoción, risas y muchas situaciones inesperadas que seguramente terminarán conquistando las redes sociales. Porque en un programa donde todo puede pasar, los momentos virales aparecen cuando menos se esperan.

Un programa pensado para toda la familia

SE VALE TODO nace con un objetivo muy claro: reunir nuevamente a las familias frente al televisor para compartir un momento de diversión después de la jornada diaria.

Será ese espacio donde padres, hijos, abuelos y amigos podrán reír juntos, comentar los retos, apoyar a sus participantes favoritos y sorprenderse con cada nueva dinámica.

Además, la interacción será parte importante del programa, haciendo que la audiencia no solo sea espectadora, sino también parte de la experiencia que se vivirá cada tarde.

Mucho más que un programa de televisión

SE VALE TODO también llegará con una fuerte presencia en las plataformas digitales de TVN.

Los mejores momentos, las caídas más divertidas, las reacciones inesperadas, los desafíos más comentados, contenido exclusivo detrás de cámaras y muchas sorpresas formarán parte de la conversación diaria en redes sociales.

La idea es que el programa no termine cuando salga del aire, sino que continúe generando contenido, risas y momentos memorables que el público pueda compartir una y otra vez.

Todo apunta a que será uno de esos formatos donde cada emisión deja escenas que terminan circulando por WhatsApp, Instagram, TikTok y Facebook, convirtiéndose rápidamente en tema de conversación.

La cuenta regresiva ya comenzó

La invitación está hecha. Marca la fecha en el calendario porque el próximo 24 de agosto, a partir de las 5:00 de la tarde, las pantallas de TVN recibirán a SE VALE TODO, una producción que promete revolucionar las tardes con entretenimiento para todos los gustos.

Prepárate para juegos inesperados, desafíos que pondrán a prueba a los participantes, famosos saliendo de su zona de confort, premios, muchas risas y una energía contagiosa que hará que cada tarde sea diferente.

Porque cuando comienza SE VALE TODO, lo único seguro es que la diversión está garantizada... y que cualquier cosa puede pasar.