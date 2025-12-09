Apertura de Be Luxe Experience Center

El Be Luxe Experience Center será un verdadero centro de experiencia inmobiliaria y funcionará como un punto de encuentro para recibir asesoría integral

Be Luxe Real Estate, firma panameña especializada en bienes raíces de lujo, anuncia la apertura oficial de su nuevo Be Luxe Experience Center, un espacio innovador creado para transformar la manera en que clientes e inversionistas viven el proceso inmobiliario en Panamá.

Reconocida por su enfoque humano, transparente y profundamente orientado al acompañamiento, Be Luxe se ha posicionado como un referente en mercados premium como Costa del Este, Santa María, Coco del Mar y Punta Pacífica. El nuevo Hub abrió sus puertas el jueves 4 de diciembre a las 6:00 p.m. en el Times Square Center de Costa del Este.

El equipo directivo está conformado por Natalia Baccino, CEO Estratégica, bienestar y lifestyle; Isaac García Morhaim, CEO Operativo y asesor principal en inversiones de alto valor; y un equipo de profesionales que prioriza relaciones a largo plazo y brindan un acompañamiento detallado a clientes locales e internacionales. En esta nueva etapa, Be Luxe celebra además, la incorporación de su unidad de negocios de Property Management, destinada a atender a propietarios e inversionistas que buscan una administración confiable y especializada de sus activos inmobiliarios.

El Be Luxe Experience Center será un verdadero centro de experiencia inmobiliaria y funcionará como un punto de encuentro para recibir asesoría integral, conocer proyectos premium, participar en eventos especializados y explorar oportunidades de inversión con apoyo profesional.

En este espacio disfrutaremos de Be Luxe Coffee, una cafetería interna con café panameño de especialidad diseñada para recibir a clientes, aliados y desarrolladores con la hospitalidad que distingue a la marca. Durante 2026, el Hub se convertirá en escenario de charlas, capacitaciones, networking y lanzamientos exclusivos.

La apertura del 4 de diciembre marcó un hito en la industria inmobiliaria panameña, presentando un formato que fusiona servicio, comunidad y experiencia. Con este lanzamiento, Be Luxe reafirma su compromiso de seguir transformando el sector y acompañando a quienes buscan invertir con estrategia clara en Panamá.

La firma invita a la prensa, aliados y comunidad a ser parte de este momento clave que inaugura un nuevo capítulo en el mercado inmobiliario de lujo en la región.