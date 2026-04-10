ISUZU Panamá continúa fortaleciendo su presencia en el país con la incorporación de una nueva flota de ISUZU D-MAX en la flota de Automarket Rent a Car

Automarket Rent a Car integra a su operación una flota de ISUZU D-MAX, combinando rendimiento, eficiencia y confort para el día a día.

Ciudad de Panamá, Panamá/Reconocida por su durabilidad, eficiencia y alto desempeño, la ISUZU D-MAX ha sido diseñada para responder a las exigencias de las operaciones empresariales, combinando robustez, bajo costo operativo y confiabilidad.

A esto se suman atributos de tecnología, seguridad y confort, que elevan la experiencia de manejo tanto en entornos de trabajo como en el uso diario.

Esta integración refleja cómo ISUZU continúa posicionándose como una solución clave para la movilidad empresarial en Panamá, donde la versatilidad y el rendimiento son factores determinantes.

Como parte de esta iniciativa, Automarket Rent a Car incorpora esta flota a su ecosistema de movilidad, apostando por vehículos que garantizan rendimiento, continuidad y respaldo en cada trayecto.

Con alianza comercial, ISUZU reafirma su compromiso de acompañar a empresas que avanzan con determinación y representan el espíritu de una nueva generación: la de los imparables.