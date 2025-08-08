TVN Pass ahora disponible en Roku: Tus novelas, noticias y programas de entretenimiento favorito, ahora en la TV

Ciudad de Panamá, Panamá/TVN Pass sigue creciendo y ahora está disponible en ROKU, para que veas tu contenido favorito donde mejor se disfruta: en la pantalla grande de tu casa. Si tienes Roku, ya puedes encontrar la app de TVN Pass, agregarla y empezar a ver TVN y TVMAX en vivo, además TVN Radio o pegarte a nuestro contenido VOD como novelas, deportes, noticias y programas de producción nacional como hecho en Panamá, cuando tú quieras. Sin enredos y sin complicaciones.

TVN Pass en ROKU te permite disfrutar de nuestras señales EN VIVO, además de un amplio catálogo On Demand (VOD) eventos y transmisiones exclusivas, todo desde una interfaz 100% intuitiva, amigable y fácil de usar.

“Nuestro compromiso es ofrecer la mejor experiencia de entretenimiento posible a nuestros usuarios. Con esta expansión a Roku, damos un paso más para estar donde están nuestros usuarios y facilitar el acceso a nuestros contenidos,” comentó Gabriel Hernández, Director Digital de TVN Media.

¿Qué encontrarás en TVN Pass en Roku?

Streaming en Vivo : Acceso directo a las señales en vivo de TVN y TVMAX.

: Acceso directo a las señales en vivo de TVN y TVMAX. Contenido On Demand : Novelas, deportes, noticias, TVN Films y documentales; y mucho más. Un sinfín de contenido para ti.

: Novelas, deportes, noticias, TVN Films y documentales; y mucho más. Un sinfín de contenido para ti. Navegación Rápida e intuitivo: Pensado para que encuentres lo que quieres ver, cuando quieras y más fácil que nunca.

¿Cómo empezar?

Solo necesitas ingresar a tu dispositivo Roku, buscar la aplicación TVN Pass en la tienda de canales y agregarla. ¡Es totalmente gratis! Una vez instalada, inicia sesión, presiona PLAY y empieza a disfrutar de la mejor programación nacional de Panamá.

Además de estar disponible en Roku, TVN Pass sigue al alcance de todos en su versión web en www.tvnpass.com, y en sus aplicaciones móviles a través de Play Store y Apple Store. También nos puedes encontrar en Smart TV: Lg, Samsumg y Android TV.

TVN Pass es la televisión en tus manos. Donde quieras, cuando quieras, y ahora también desde tu TV en ROKU.

Para más información o asistencia técnica, puedes escribirnos al WhatsApp 6225-7362.