Muere Alberto Padilla, expresentador de CNN en Español; horas antes estuvo en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/El periodista, analista y expresentador de CNN en español Alberto Padilla falleció el viernes en Costa Rica, según trascendió en medios de ese país centroamericano este sábado 30 de agosto.

El periodista de origen mexicano tenía 60 años y murió en un hospital, luego de sufrir un desvanecimiento cuando se encontraba en una actividad social con amistades.

De acuerdo con CRC 89.1 Radio, Padilla fue llevado de inmediato a un centro hospitalario y, pese a la atención recibida, murió la noche de ayer.

El comunicador social tenía varios años de residir en Costa Rica, donde presentaba el programa “A las 5 con Alberto Padilla”, dedicado al análisis económico, político y social transmitido por dicho medio.

Horas antes de su muerte, Padilla estuvo en ciudad de Panamá, como moderador del Congreso de Seguridad de las Américas, donde también participaron precandidatos presidenciales de Colombia. Este evento reunió a líderes, expertos y autoridades del continente que debaten sobre un futuro más seguro.

El precandidato a la Presidencia de Colombia, Mauricio Lizcano, reaccionó en la red social X.

“Impactado con la muerte del expresentador de CNN en Español y periodista mexicano Alberto Padilla, con quien tuve la oportunidad de conversar y compartir ayer viernes como panelista en el Congreso de Seguridad de las Américas realizado en Ciudad de Panamá.

Qué frágil es la vida. Deja un legado muy importante como periodista experto en temas económicos de la región. Mi saludo respetuoso y cordial a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”.

Padilla nació en Nuevo León, México, el 9 de enero de 1965. Se graduó en Estudios Internacionales en la Universidad de Monterrey y completó el Programa de Alta Gerencia en el INCAE Business School en Costa Rica.

Su sólida carrera lo catapultó como una voz influyente en el periodismo latinoamericano, entrevistando a reconocidos líderes del ámbito político, empresarial y social del mundo.

Una de las primeras en reaccionar fue la periodista costarricense Glenda Umaña, amiga de Padilla y quien también fue presentadora de CNN en Español.

"Amanezco totalmente en shock… Enterándome de la noticia del descanso eterno de nuestro querido amigo Alberto Padilla.

Dios le concedió partir en nuestra tierra, #CostaRica, donde vivía hace unos ocho años y era totalmente feliz.

“¿Pero qué haces en Atlanta? ¿Por qué no te vienes de una para Costa Rica?”, me decía siempre.

Nos conocimos en 1997 cuando ambos fuimos parte del grupo de periodistas y presentadores que fundó CNN EN ESPAÑOL y donde fue sumamente exitoso con su programa “Economía y Finanzas”.

Pero fue en los últimos 10 años donde nos unimos más en distintos proyectos profesionales.

Era una persona saludable, hacía ejercicio y disfrutaba especialmente del golf, caminando los 18 hoyos sin carrito.

Anoche estaba disfrutando con sus amigos en un restaurante en Escazú, en San José, y se sintió mal. Lo llevaron al hospital y falleció de un ataque fulminante del corazón.

Oro especialmente por sus dos hijos adorados, Renato y Pablo, quienes viven en Atlanta y de quienes estaba sumamente orgulloso.

Oriundo de Monterrey, México, tenía 60 años y diariamente transmitía su programa: “A las Cinco Con Alberto Padilla” por 89.7 FM.

Abrazo a todos nuestros amigos de CNN. Nos abrazamos y celebramos su vida y su llegada a la Casa Del Padre.

¡Gracias por tus consejos! Hasta pronto, amigo. Te queremos mucho", posteó Umaña en Instagram.