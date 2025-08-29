El rapero French Montana se compromete con la princesa Mahra, hija del emir de Dubái

La noticia del compromiso matrimonial entre el famoso rapero French Montana y la princesa de Dubái, Mahra Al Maktoum, ha conmocionado al mundo del espectáculo. El representante del artista confirmó el compromiso a la revista TMZ tras el desfile de la Semana de la Moda de París el 26 de junio. Este anuncio ha sorprendido a muchos, dado que la jequesa fue el centro de atención mediática el año pasado por su polémico divorcio.

El romance entre el rapero de 40 años y la hija de 28 años del emir de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, comenzó hace pocos meses. La pareja fue vista en varias ocasiones en Dubái y Marruecos, aunque mantuvieron su relación en privado. La unión parece haber sido recibida con alegría por las respectivas familias, que, según TMZ, están "felices". Aún no se han revelado la fecha ni el lugar del enlace, lo que añade un velo de misterio a lo que promete ser uno de los eventos más esperados del año.

De las calles de Marruecos a la cima del hip-hop

Para entender el ascenso de French Montana, es necesario mirar hacia sus orígenes. Nacido en Casablanca, Marruecos, el 9 de noviembre de 1984, Karim Kharbouch se mudó a Nueva York a los 13 años. Su infancia en el Bronx fue un crisol de culturas, un lugar donde el rap se convirtió en su vía de escape y su forma de vida. A pesar de los desafíos, French canalizó su experiencia en su música, creando un sonido único que fusiona las influencias de la costa este con sus raíces marroquíes y un toque de trap.

Puedes leer: Taylor Swift y el matrimonio en las letras de sus canciones hasta darle el sí a Travis Kelce

A lo largo de su carrera, French Montana ha colaborado con algunos de los nombres más importantes de la música, incluyendo a Drake, The Weeknd y su amigo cercano, Max B. Su éxito no llegó de la noche a la mañana. Después de lanzar una serie de mixtapes independientes a principios de la década de 2000, ganó notoriedad en la escena underground. En 2012, firmó con Bad Boy Records de Diddy y Maybach Music Group de Rick Ross, lo que marcó el inicio de su dominio en las listas de éxitos.

Éxitos que definieron una carrera

La discografía de French Montana está llena de himnos que han resonado en todo el mundo. Su álbum debut, "Excuse My French" (2013), contó con los exitosos sencillos "Pop That" y "Ain't Worried About Nothin'", que lo consolidaron como una estrella. Pero fue con su segundo álbum, "Jungle Rules" (2017), que alcanzó un nuevo nivel de fama. El sencillo principal, "Unforgettable", en colaboración con Swae Lee, se convirtió en un fenómeno global. La canción, que alcanzó el puesto número 3 en la lista Billboard Hot 100, no solo fue un éxito comercial, sino que también se convirtió en un himno de esperanza y resiliencia, con su video musical filmado en Uganda que promovía la causa de la salud infantil.

Puedes leer: Emma Stone declara creer en alienígenas durante la presentación de Bugonia en Venecia

Más allá de sus éxitos musicales, French Montana es un empresario y filántropo, conocido por su compromiso con causas humanitarias en África. Su historia es un claro ejemplo de superación, demostrando que con talento y perseverancia, es posible trascender las fronteras y alcanzar la cima. Su futuro matrimonio con una de las mujeres más influyentes del Medio Oriente es la culminación de un viaje extraordinario, uniendo dos mundos aparentemente diferentes en una historia de amor moderna.

Un nuevo capítulo para la jequeza

Mahra, hija del emir de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y de la griega Zoe Grigorakos, es una figura por derecho propio. Con una sólida educación en relaciones internacionales y negocios, Mahra mantiene fuertes lazos con sus raíces griegas y participa activamente en eventos en los Emiratos Árabes Unidos. Su vida personal, sin embargo, ha estado bajo el escrutinio público, especialmente tras su divorcio el año pasado del empresario Mana Al Maktoum. El anuncio de su separación, enviado a su entonces marido con el mensaje "Me divorcio, me divorcio y me divorcio", se hizo viral y puso de manifiesto una práctica musulmana de divorcio irrevocable. Ahora, con un nuevo compromiso en el horizonte, Mahra parece dispuesta a comenzar un nuevo y emocionante capítulo junto a French Montana.