Britney Spears admite haber manejado de forma imprudente en acuerdo con la justicia

Spears fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional, gracias al acuerdo con la fiscalía de Ventura, condado a cargo del caso, informó este lunes su abogado Michael A. Goldstein.

Ventura, Estados Unidos/Britney Spears reconoció su culpabilidad por manejar de forma imprudente, bajo los efectos del alcohol y las drogas, en un acuerdo presentado ante la justicia este lunes en California.

La intérprete de "Oops!... I Did It Again" fue detenida la noche del 4 de marzo bajo sospecha de conducir bajo los efectos de sustancias, y fue liberada la mañana siguiente.

Poco después, la Princesa del Pop se inscribió en un programa de rehabilitación, de acuerdo con medios locales.

Spears fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional, gracias al acuerdo con la fiscalía de Ventura, condado a cargo del caso, informó este lunes su abogado Michael A. Goldstein.

"Mi cliente está yendo bien", dijo Goldstein a los medios a la salida del tribunal este lunes. "Agradecemos a la fiscalía por reconocer los pasos positivos que Britney ha dado para ayudarse a sí misma", comentó.

"Creo que a nadie le agrada declararse culpable de algo, pero dadas las circunstancias y para dejar esto atrás, creo que todos están satisfechos con el resultado", agregó.

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En sus memorias publicadas en 2023, Spears dijo que nunca consumió drogas duras y que no tenía un problema con el alcohol, pero admitió que tomaba Adderall, un medicamento para el tratamiento de trastornos de la atención y que pertenece a la familia de las anfetaminas.

Tras una crisis nerviosa en público en 2007, Spears fue sometida a la tutela legal de su padre, Jamie Spears, quien controlaba su dinero y su vida personal, incluso mientras ella seguía haciendo conciertos.

La cantante enfrentó a su padre en la justicia para acabar la tutela, que fue disuelta por un tribunal de Los Ángeles en 2021, tras el gran apoyo público generado por sus fans con el movimiento "Liberen a Britney".