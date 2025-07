¡Escalofriante! Hallan descuartizada a una tiktoker en planta de agua

El hallazgo, que ha causado conmoción tanto en Perú como en Venezuela, reabre interrogantes sobre redes de explotación y posibles venganzas que marcaron los últimos años de la joven.

La víctima fue identificada como Fabiola Alejandra Caicedo Piña, una creadora de contenido de 19 años muy activa en TikTok, donde era conocida como China Baby. Su cuerpo fue descubierto el pasado 9 de junio dentro de bolsas negras atrapadas en las redes de filtración de la planta de tratamiento La Atarjea, una de las más importantes de la capital peruana.

Según informaron El Comercio y La República, primero fueron encontrados los brazos, una pierna y el torso de la joven, pero no su cabeza. Días después, esta última parte fue hallada, lo que permitió cerrar el proceso de identificación. Las autoridades forenses usaron los tatuajes de la víctima para confirmar su identidad. Entre ellos, destacaban una mariposa, una flor de loto, la frase “Love me for who I am” y una inscripción con el nombre “Paula Sofía”.

El cuerpo presentaba signos evidentes de estrangulamiento, lo que sugiere que fue asesinada antes de ser desmembrada y arrojada al río Rímac, desde donde los restos fueron arrastrados hasta la planta.

La desaparición de Caicedo fue reportada por su prima el 7 de junio, dos días después de que la joven publicara su último video en TikTok. Fabiola trabajaba como anfitriona en discotecas de Lima Norte, y desde su llegada a Perú a los 16 años, se había mantenido en el radar de redes sociales por su estilo llamativo y vida nocturna.

La Policía Nacional del Perú (PNP) baraja dos hipótesis principales:

Una posible venganza relacionada con la muerte de su expareja, Mayner Jiménez Castillo, quien falleció en 2022 en circunstancias aún no esclarecidas. La pareja había emigrado junta desde Venezuela cuando Fabiola era aún menor de edad. Tras la muerte de Jiménez, algunos miembros de su familia culparon directamente a Caicedo y a un presunto amante venezolano conocido en redes como Guettobroum, aunque ella nunca fue investigada formalmente. Una conexión con redes de trata o explotación sexual, dada la brutalidad del asesinato. El patrón de violencia estrangulamiento, desmembramiento y abandono en aguas residuales, coincide con los métodos usados por bandas delictivas para castigar o eliminar a mujeres explotadas o que intentan escapar.

“El violento modo en que le arrebataron la vida a la joven es usado por grupos delictivos para castigar a sus víctimas”, indicó una fuente de la PNP citada por People en Español.

Las autoridades peruanas siguen tras la pista de los responsables y piden colaboración ciudadana para reconstruir las últimas horas de la joven. Aunque por el momento no se han realizado arrestos, la policía no descarta que el crimen esté vinculado a una red más amplia.

Mientras tanto, su familia en Venezuela pide ayuda para repatriar los restos de la joven y exige que se esclarezca si su asesinato está relacionado con la muerte de su expareja o con algún grupo criminal. Este caso es un recordatorio brutal de los peligros que enfrentan miles de mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad.