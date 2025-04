Actor de Ivan Drago en Rocky Balboa lanza su propio vodka tras hacerse ciudadano estadounidense

Dolph Lundgren, recordado mundialmente por su papel como Ivan Drago en Rocky IV, comienza un nuevo capítulo en su vida.

A principios de 2024 se convirtió oficialmente en ciudadano estadounidense y, poco después, debutó como empresario en la industria de las bebidas espirituosas con Hard Cut Vodka, una marca artesanal elaborada en Idaho.

La ceremonia de naturalización tuvo lugar en Los Ángeles y fue especialmente significativa, ya que su esposa, Emma Krokdal, de origen noruego, también obtuvo la ciudadanía ese mismo día. “Este país ha sido mi vida. Todo lo bueno en mi vida ha venido de Estados Unidos”, declaró emocionado el actor en entrevista con Fox News Digital. Para Lundgren, formalizar su vínculo con el país era un paso pendiente: tras décadas de residir, estudiar y trabajar en Estados Unidos, sintió que era hora de sellar su pertenencia de manera oficial.

Su historia con el país norteamericano se remonta a su juventud, cuando llegó para estudiar ingeniería química en la Universidad de Washington y luego en el prestigioso MIT. Posteriormente, su carrera en el cine despegó en Nueva York, antes de su salto a la fama mundial junto a Sylvester Stallone.

Poco después de su naturalización, Lundgren sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de Hard Cut Vodka, una bebida de alta gama fabricada 100 % en Estados Unidos. Según relató a Fox News Digital, la idea surgió tras una cita casual en Santa Bárbara: “Probé algunos vodkas, no me gustaron, y ella [Emma] me dijo: ‘¿Por qué no haces el tuyo?’”. Así nació la inspiración para crear una bebida que realmente representara sus gustos.

El vodka, elaborado con papas Russet de Idaho y agua pura de deshielo de las Montañas Rocosas, ofrece un perfil sensorial destacado. Lundgren trabajó codo a codo con el reconocido bartender Philip Duff para diseñar el producto. “La papa le da una textura muy particular en boca”, explicó el actor sobre la característica principal de su bebida.

Hard Cut Vodka ha sido todo un éxito en su primer año en el mercado, recibiendo la prestigiosa medalla Doble Oro en la Competencia Mundial de Bebidas Espirituosas de San Francisco en 2024. Según Forbes, los jueces resaltaron las notas de hinojo, manzana verde y caramelo presentes en su sabor.

A diferencia de otros actores que optaron por el tequila o el whisky, Lundgren eligió apostar por el vodka, al ver en ese sector una oportunidad poco explotada. “Vi el mercado del vodka como un campo muy abierto”, afirmó. Además, consideró que un producto estadounidense sería una extensión natural de su nuevo estatus de ciudadano: “Ahora es un vodka estadounidense, lo cual es genial. Pertenece a aquí”, expresó orgullosamente.

Actualmente, Hard Cut Vodka se distribuye en California, pero ya existen planes para expandirse a nivel nacional durante 2025. Aunque no se han revelado cifras exactas de ventas, The Spirits Business confirmó que Lundgren participa activamente en las decisiones estratégicas de la empresa.

Lundgren no es solo un rostro reconocido en el cine de acción. Su formación como ingeniero químico también influyó en su implicación técnica en el proceso de producción de su vodka artesanal. Como contó a People, supervisa personalmente aspectos clave de la destilación para garantizar la calidad del producto.

Actualmente vive en California, estado al que regresó hace más de una década tras pasar varios años en España, donde se dedicó a la crianza de sus hijas. “La gente aquí es más atenta para hacer negocios”, comentó sobre el entorno empresarial estadounidense.

El actor sigue vinculado al cine y mantiene una estrecha amistad con Sylvester Stallone, a quien conoció en el set de Rocky IV, así como con la nueva generación de sus respectivas familias. A sus 67 años, Dolph Lundgren demuestra que sigue innovando y conquistando nuevos territorios, ahora también en el competitivo mundo de las bebidas espirituosas.