Al Pacino y Johnny Depp: Una de las amistades más fuertes de la industria del cine

Cuando Johnny Depp se enteró de que compartiría pantalla con Al Pacino en Donnie Brasco (1997), su primera reacción fue de puro pánico. “Este tipo me va a patear el trasero”, pensó. Para él, Pacino era la encarnación del mafioso despiadado, una imagen forjada en clásicos como El Padrino, Scarface y Carlito’s Way. Sin embargo, lo que comenzó con intimidación pronto se convirtió en una de las amistades más excéntricas y duraderas de Hollywood.

Durante el rodaje de Donnie Brasco, Depp intentó aligerar la tensión con bromas dirigidas a su legendario compañero de reparto. Lo que no esperaba era que Pacino no solo las aceptara, sino que las devolviera con la misma intensidad.

“Ese fue el momento en que me di cuenta de que estaba completamente loco”, confesó Depp durante una sesión de preguntas y respuestas en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara.

La historia no terminó ahí. Años después, Pacino confirmó la anécdota en una entrevista con Larry King, dejando claro que la locura era mutua: “Él también está muy loco. Dice que yo estoy loco, pero él está muy loco”.

Depp tardó semanas en decirle a Pacino lo que realmente pensaba de él. Cuando finalmente lo hizo, le dijo: “Lo único que nunca imaginé es que en realidad estás… quiero decir, estás realmente loco”.

La respuesta de Pacino fue tan enigmática como cómica: “Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. ¿No lo sabías?” Tras unos segundos de reflexión, añadió: “Tú también eres bastante extraño”.

Lejos de ser una simple anécdota de rodaje, la conexión entre Johnny Depp y Al Pacino se convirtió en una amistad genuina. Depp ha descrito a Pacino como “uno de los seres humanos más divertidos que conocí en mi vida”, mientras que Pacino no se queda atrás en los elogios: “Lo amo. Amo a Johnny Depp”.

A lo largo de los años, ambos mantuvieron su cercanía, incluso cuando sus carreras tomaron rumbos diferentes. En 2024, Pacino aceptó un papel en la polémica película de Depp, Three Days on the Wing of Madness, consolidando aún más su relación profesional y personal.

En una entrevista reciente, Pacino reflexionó sobre su vínculo con Depp: “Tengo algunas personas así de las que puedo decir: ‘Son mis amigos’”. En una industria donde las relaciones suelen ser efímeras, la complicidad entre Pacino y Depp es un testimonio de cómo el cine no solo crea historias en la pantalla, sino también fuera de ella.